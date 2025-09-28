“Los condimentos y salsas con identidad peruana están encontrando un espacio creciente en los nichos internacionales. La tarea es convertir esa oportunidad en sostenibilidad de largo plazo”, afirma Richard López, gerente general de Lopesa.

Desde su inicio centrado en condimentos en polvo, Lopesa ha ido ampliando su catálogo para adaptarse a nuevas tendencias de consumo y demanda internacional. Sus productos no solo apuntan al consumidor final sino también al canal horeca (hoteles y restaurantes), además de una líneas para clientes industriales y corporativos.

Para López, mientras que en el mercado interno todas las categorías crecen de forma equilibrada, en el extranjero (principalmente EE.UU) las salsas son las que han tenido mayor impulso, particularmente el ajípanca, la salsa amarilla y la salsa de culantro.

El 70 % de las exportaciones de Lopesa se concentran en EE.UU., su principal destino internacional. (Foto: Lopesa)

Estrategia y apuesta por Estados Unidos

Las exportaciones de Lopesa se concentran principalmente en Estados Unidos, aunque también tiene presencia en Panamá, España, Suiza y Japón. Para ello, la empresa opera con distribuidores y cadenas de supermercados en el país del norte, lo que le permite escalar operaciones sin asumir directamente toda la logística internacional.

“En Estados Unidos tenemos distribuidores, ellos llegan a más de 400 tiendas de supermercados en los estados de Nueva York, New Jersey y Miami”, sostiene el gerente general.

Pero la meta es mayor. La empresa proyecta instalar una nueva planta en Lima, que apuntará al mercado externo. El diseño se debe tener listo en 2026 y puesta en operación se proyecta para 2027. La inversión inicial es de aproximadamente US$ 2 millones, con potencial adicional de entre US$ 4 millones y US$ 5 millones para infraestructura y equipamiento.

“Esta planta será un hito para nuestra estrategia. Queremos que más del 80 % de la producción de esta nueva sede esté enfocada en exportación y que responda directamente a las exigencias de inocuidad y trazabilidad de EE. UU”, comenta López.

Lopesa es una las empresas nacionales más respetadas y con más éxito en nuestro país. (Foto: Difusión)

Retos operativos y cadena de suministro

Un desafío estructural en el Perú es el costo y la calidad de la logística de exportación: la brecha en infraestructura y servicios encarece envíos y afecta la competitividad. Además, las complejidades aduaneras y demoras en puertos son límites comunes para agroindustriales que buscan mercados globales.

Para enfrentarlo, Lopesa considera necesario trabajar de la mano con operadores logísticos, optimizar rutas de embarque y posiblemente integrar capacidades propias (almacenaje) para reducir dependencia externa.

Por ello, López enfatizó la importancia de fortalecer la cadena de producción trabajando de manera conjunta con agricultores y gobiernos locales, especialmente en cultivos como el ají amarillo y la ají panca. “Buscamos garantizar productos aptos para el consumo tanto local como internacional y que los productos peruanos sigan llegando a más lugares del mundo, permitiendo que todos crezcamos”, concluyó.