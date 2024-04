Carlos Zegarra contó a este medio que, tras la designación de Lima como sede de los Juegos Panamericanos, lo que viene es conformar el Comité Olímpico organizador de los juegos como ocurrió en Lima 2019.

En ese sentido, precisó que tienen lista las propuestas para conocer de qué manera se van a ejecutar los juegos; los cuales se elevarán a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su aprobación.

“La propuesta es crear comité ejecutivo, que se encargará de tomar decisiones de manera multisectorial, y un comité ejecutor, que sería de Legado; allí se podría crear las áreas de eventos deportivos nacionales e internacionales”, explicó Zegarra.

En ese sentido, indicó que no habría necesidad de crear un comité ejecutor, porque Legado ya tiene experiencia en la realización de Lima 2019 .

En 2024, Carlos Zegarra , judoca olímpico, asumió la dirección del proyecto Legado, luego de haber estado como director ejecutivo de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

¿Se creará nueva infraestructura para Lima 2027?

Hasta el momento, el COP informó que se construirán cinco torres de 10 pisos en la Villa Panamericana, ubicada en Villa el Salvador , para albergar a más atletas por nuevas disciplinas en Lima 2027, entre otros proyectos viales , que se encargará la Municipalidad de Lima.

Para Zegarra, la creación de empleos por la construcción de dicha infraestructura será menor a los juego anteriores , ¿por qué? Porque en el caso de Lima 2019 se creó infraestructura deportiva que no existía, desde cero.

“En Lima 2019 se habló de medio millón de puestos de trabajo, pero, hay que considerar que se hicieron remodelaciones del estadio nacional, San Marcos, de las villa satélites, de las cinco sedes que hoy tiene el Legado. Las obras y/o construcción fueron más grandes de lo que sería Lima 2027″ , explicó Zegarra.

En ese sentido, pidió no contabilizar los empleos ligados al sector construcción, ya que el impacto no va a ser el mismo . “Justamente eso hemos defendido y seríamos incoherentes al decir que se va a generar empleo por la construcción, no tanto como Lima 2019″, explicó.

Sin embargo, afirmó que l a diversificación de las empresas ligadas a los eventos deportivos mundiales van a impulsar la contratación personal.

De acuerdo con estimados de la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, Lima 2027 generará USS 900 millones y creará 50,000 puestos de trabajo.

Los planes de Legado

Carlos Zegarra contó que la realización de Lima 2027 tiene como ventaja el ahorro en el gasto público, ¿por qué? Habrá personal peruano más capacitado para ejecutar dichos proyectos, es decir, se requerirá menos consultoría o personal de otros países. “El ahorro en el gasto público de cara a la ejecución de los juegos va a ser menor y va impactar directamente a los bolsillos de los profesionales peruanos”, afirmó.

Por otro lado, el director ejecutivo de Legado, contó que el impacto social que genere Lima 2027, “ permitirá replicar este modelo de infraestructura deportiva y de gestión de eventos deportivos en todas las regiones, es decir, los gobiernos regionales podrán contar con centros de alto rendimiento en sus localidades, con un componente de participación privada para reducir el gasto público” .

Agregó que el objetivo es garantizar la accesibilidad de los peruanos a una infraestructura deportiva de calidad.

Director de Legado: Lima 2027 no marca el inicio ni el fin de eventos deportivos en Perú

Zegarra contó que este año, l a capital albergará eventos deportivos mundiales, es decir, se desarrollarán campeonatos mundiales por disciplina.

“La noticia no es solo Lima 2027 ( ...) las federaciones internacionales han dado su confianza al Perú para poder organizar sus máximos eventos deportivos que son los campeonatos del mundo”, resaltó el director de Legado.

El ejecutivo explicó que las óptimas condiciones de la infraestructura deportiva de Lima 2019, han conseguido la aprobación del gobierno y de las organizaciones deportivas para realizar de manera ”inédita” siete campeonatos mundiales para este año.

“Ya se organizó el campeonato mundial de esgrima femenino el mes pasado, en el mes de mayo se va a organizar el mundial juvenil del levantamiento de pesas y después en el mes de agosto se va a realizar el Pre Olímpico de tenis de mesa, el mundial juvenil de natación artística, el mundial Sub-20 de atletismo , Judo y el mundial Sub-17 de vóley femenino”, r esaltó Zegarra.

En febrero, una de las sedes de legado sirvió para realizar el mundial femenino de esgrima.

¿Llegada de más turistas extranjeros por los campeonatos mundiales? El director ejecutivo explicó que las disciplinas deportivas generan adeptos y aficionados. En ese sentido, afirmó que los campeonatos mundiales atraerá aficionados locales e internacionales.

Proyecciones. Zegarra afirmó que Perú t iene las condiciones de realizar un tercer juego panamericano, incluso organizar unos juegos olímpicos .

“Vamos a quedar habilitados para organizar juegos panamericanos más adelante, pero, consideró que Perú debe apostar a diversificar los eventos deportivos a los que postula, por ejemplo, a los juegos olímpicos o unos juegos mundiales de combate, entre otros” , afirmó.

Sin embargo, recalcó que, si no se garantiza el acceso a la infraestructura deportiva a los peruanos, no apoyamos a los deportistas desde la base hasta la alta competencia y solo traemos espectáculo deportivo sin un componente estratégico, no podremos organizar más eventos deportivos.

CLAVES:

Para Lima 2027 el presupuesto será US$ 369 millones (S/ 1,332 millones), que será destinado para mejorar y garantizar las operaciones de los Juegos. En 2019 fue superior porque se invirtió en infraestructura que no existía. (S/ 4,000 millones)

el presupuesto será US$ 369 millones (S/ 1,332 millones), que será destinado para mejorar y garantizar las operaciones de los Juegos. En 2019 fue superior porque se invirtió en infraestructura que no existía. (S/ 4,000 millones) El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, dijo que Lima 2027 tendrá un retorno de inversión de cuatros dólares por cada dólar invertido.

