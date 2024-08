El efecto de una medalla olímpica para un deportista

Hace más de 30 años, Perú no gana una medalla olímpica, por lo que el deportista que obtenga una, ya sea de oro, plata o bronce, tendrá un reconocimiento extraordinario.

“Una medalla olímpica significa más entrada a nivel comercial para nuestros deportistas. Muy aparte de que sea un logro deportivo, significa que mejora su asociación y posicionamiento a nivel deportivo. Actualmente, no nos podemos dar el lujo de diferenciar entre una medalla de oro, plata o bronce. Traer una medalla olímpica, ya es ganarse un lugar para un deportista peruano, porque muy pocos son los que lo logran”, explica Francisco Pajuelo, director de Marketing de Toque Fino.

El especialista aclara que el oro podría hacer la diferencia por el significado que tiene a nivel olímpico, pero va a impactar más a nivel personal y de reconocimiento. A nivel comercial, impactará a lo largo de los años.

Sin embargo, para los países que sí suelen a ganar medallas olímpicas en esta competencia, el tipo de cada medalla ganada sí es influyente. Roy Martínez, especialista en marketing de patrocinios de Universidad Autónoma, lo ejemplifica:

Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce Usain Bolt, quien ganó ocho medallas de oro olímpicas, se convirtió en una figura icónica del deporte. Su asociación con Puma, que incluye un contrato de por vida, se estima en alrededor de $10 millones anuales. Andre De Grasse, quien ha ganado varias medallas de plata en atletismo, ha firmado acuerdos significativos con Puma, pero con un valor menor en comparación con los medallistas de oro como Usain Bolt. Ariel Hsing, jugadora de tenis de mesa de EE. UU., que ganó una medalla de bronce, ha tenido patrocinios con marcas deportivas, pero estos acuerdos son más limitados en alcance y valor en comparación con medallistas de oro y plata. Michael Phelps, con 23 medallas de oro, ha tenido contratos multimillonarios con marcas como Under Armour y Speedo. Su contrato con Speedo incluía un bono de $1 millón por superar el récord de medallas de oro en un solo juego olímpico. Sanya Richards-Ross, ganadora de medallas de plata y oro en atletismo, ha recibido importantes contratos publicitarios con Nike y BMW, pero los incentivos y bonos de patrocinio han sido menores en comparación con sus contratos posteriores a ganar el oro. El gimnasta Max Whitlock ha recibido contratos con marcas como Gymnova y Kellogg’s, pero el valor de estos acuerdos es menor en comparación con los de sus compañeros medallistas de oro y plata.

“Las medallas van a impactar económicamente porque van a recibir alianzas comerciales con empresas privadas y con ello tendrán mejores oportunidades para competir. El IPD es un apoyo al deportista de diferentes niveles, mientras más competencias gane, más apoyo les darán; pero, lamentablemente, no es suficiente”, considera Pajuelo.

Sin embargo, no solo se trata de patrocinio y ganancias financieras, sino de reputación y visibilidad a nivel mundial.

Aumento de visibilidad y reconocimiento: ganar una medalla olímpica coloca a los atletas en el centro de la atención mediática global.

Oportunidades de patrocinio y financiamiento: las medallas olímpicas pueden llevar a contratos de patrocinio más lucrativos y oportunidades de financiamiento que aseguran la estabilidad financiera a largo plazo.

Rol de modelo para seguir e influencia social: los medallistas, a menudo, se convierten en modelos a seguir y pueden utilizar su influencia para promover causas importantes y motivar a las futuras generaciones.

Transición a nuevas carreras: las medallas olímpicas pueden abrir puertas a nuevas oportunidades de carrera en áreas como el entrenamiento, la gestión deportiva, y los medios de comunicación.

Legado y memoria duradera: las medallas aseguran un lugar en la historia deportiva, creando un legado que perdura mucho después de que el atleta se retire.

Si bien es cierto, los deportistas peruanos obtuvieron diplomas de reconocimiento en los Juegos Olímpicos París 2024, pero este no tendría el mismo impacto que recibir una medalla olímpica.

“Un diploma no es igual que una medalla olímpica. Es un casi. Las marcas no viven de los ‘casi’, viven de los hechos. El ejemplo más grande fue en Lima 2019, solamente se quedaron con patrocinadores los deportistas que ganaron medallas; los otros, no”, agrega Pajuelo.

Gimnastas destacaron en París 2024. Foto: AFP

Los patrocinadores y el atractivo que generan estos deportistas

Si un deportista peruano ganase una medalla olímpica, Francisco Pajuelo comenta que las empresas que estarían interesadas en patrocinarlos, tendrían una responsabilidad social corporativa. Además, que no solo son marcas, sino grupos y corporaciones.

“Un ejemplo sería el Grupo Gloria, el Grupo Intercorp, Grupo Romero. Son los grupos los que van a querer asociarse de mejor forma que una marca por separado, porque el valor de reputación que da un deportista medallista olímpico, hace que quieran asociarse mejor, no solamente a una marca, sino a todas las marcas de un grupo, y eso les conviene más”, señala.

En cuanto a los sectores más interesados en patrocinar a los medallistas olímpicos, esto dependerá del deporte al que pertenezca.

Marcas deportivas Alimentos y bebidas Tecnología y electrónica Relojes y accesorios de lujo Instituciones financieras Nike: ha patrocinado a atletas como Simone Biles y Michael Phelps. La marca utiliza su imagen para campañas publicitarias globales y promoción de productos deportivos. Coca-Cola: como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos, ha trabajado con numerosos medallistas olímpicos para promocionar sus productos a nivel mundial. Samsung: patrocina a varios equipos y atletas olímpicos, promoviendo sus productos electrónicos y tecnologías innovadoras durante los Juegos Olímpicos. Omega: como cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos, Omega ha trabajado con varios medallistas como Michael Phelps para promover sus relojes de lujo. Visa: patrocinador de muchos atletas olímpicos, Visa utiliza estas asociaciones para promover sus servicios financieros a nivel global. Adidas: patrocina a varios medallistas olímpicos, incluidos atletas como Yohan Blake, para promover su línea de ropa y calzado deportivo. Gatorade: asociado con atletas como Usain Bolt, utiliza la imagen de medallistas para promover sus bebidas energéticas y de hidratación. Intel: participa en los Juegos Olímpicos como patrocinador, asociándose con atletas para demostrar el vínculo entre el deporte y la tecnología. Tag Heuer: ha patrocinado a atletas como Cristiano Ronaldo y equipos olímpicos, destacando la precisión y el rendimiento. American Express: se ha asociado con atletas de élite para campañas de marketing y promociones especiales.

¿Habría alguna diferencia con el patrocinio a futbolistas?

El fútbol es el deporte con mayor apoyo en el Perú; sin embargo, el patrocinio sería diferente frente a un medallista olímpico.

“El futbol destaca en materia comercial porque es el deporte más popular, es decir, tiene mucha más llegada al público. Los sponsors analizan a los futbolistas de acuerdo a qué tan populares son; sin embargo, hay varias formas de hacerse fama en el fútbol, no solamente en lo deportivo”, indica Francisco Pajuelo.

Mientras que, un deportista olímpico destaca por su esfuerzo, sacrificio y los resultados; por ello, las marcas llegan a buscarlos. “Los patrocinadores esperan para ayudarlo con su carrera deportiva y para que la marca se asocie con los valores que el medallista tiene. Fútbol se asocia mediáticamente, qué tan popular y famoso eres. En el deportista olímpico, la marca se asocia por su reputación”, finaliza.

