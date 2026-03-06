La venta de Latina Televisión al Grupo Vytal, holding con sede en el Reino Unido, ha puesto en el centro de la escena al empresario argentino Tomás Yankelevich, ejecutivo con trayectoria en algunos de los conglomerados audiovisuales más influyentes de la región y líder del grupo que asumirá el control del canal peruano. Pero, ¿quién es el nuevo propietario de Latina?

Latina Televisión (Latinoamericana de Redes y Comunicaciones S.A.C.) informó que celebró un acuerdo de venta con Grupo Vytal, mediante el cual este holding empresarial adquirirá el control del canal ubicado en la avenida San Felipe. Aunque los detalles financieros de la operación no han sido revelados, el cierre de la transacción está sujeto a verificaciones y autorizaciones gubernamentales que se completarían en los próximos meses.

Detrás de la operación aparece el empresario argentino Tomás Yankelevich, de 47 años, uno de los ejecutivos más vinculados al desarrollo reciente de la televisión y el entretenimiento en América Latina.

Actualmente es una de las principales cabezas de Vytal Group LTD, holding con sede en el Reino Unido en el que posee el 75% de participación junto a los empresarios chilenos Jorge Carey y Edgar Spielmann.

Tomás Yankelevich lidera el Grupo Vytal, holding que acordó la compra de Latina TV.

De Telefe a los grandes conglomerados del streaming

Antes de liderar el Grupo Vytal, Tomás Yankelevich construyó una carrera ejecutiva dentro de algunos de los conglomerados más influyentes de la industria audiovisual en América Latina.

Su trayectoria está estrechamente vinculada a Telefe, uno de los canales de televisión abierta más importantes de Argentina. Entre 2011 y 2017 se desempeñó como director de programación de la señal, etapa en la que impulsó producciones de alto rating como Graduados, Dulce amor y La Voz, consolidando el perfil generalista del canal.

Posteriormente dio el salto a Turner, donde asumió como Chief Content Officer para América Latina, cargo que ocupó hasta 2020. Tras la reorganización del grupo, continuó en funciones similares en WarnerMedia Latin America hasta 2023, participando en el desarrollo de contenidos regionales y en el despliegue de la plataforma de streaming HBO Max en la región.

Chilevisión fue adquirido por el Grupo Vytal a Paramount en una operación que marcó el inicio de su expansión en la televisión abierta de la región.

Su vínculo con la televisión, sin embargo, también tiene raíces familiares. Yankelevich es hijo del reconocido productor Gustavo Yankelevich y de la creadora y productora Cris Morena, responsable de exitosas telenovelas juveniles como Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles. Incluso su bisabuelo, Jaime Yankelevich, es considerado uno de los pioneros de la televisión argentina.

La expansión regional de Vytal

El Grupo Vytal ganó notoriedad recientemente tras concretar la compra de Chilevisión a Paramount, una operación que, según medios especializados, habría rondado los US$ 30 millones. La transacción marcó el ingreso del holding —liderado por el empresario argentino Tomás Yankelevich— al negocio de la televisión abierta en la región.

La adquisición forma parte de una estrategia más amplia de expansión en el mercado audiovisual latinoamericano. Con la compra del canal chileno y ahora el acuerdo para adquirir Latina TV Perú, el grupo busca consolidar una plataforma regional que combine televisión abierta, producción de contenidos y distribución en plataformas digitales.