Si eres de quienes crecieron viendo a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) recorrer Manhattan con sus icónicos zapatos de diseñador, hay una noticia que te va a alegrar el día. Y es que, desde este jueves 5 de marzo del 2026, los largometrajes “Sex and the City: La Película” (2008) y “Sexo en Nueva York 2” (2010) están disponibles en el catálogo de HBO Max en Latinoamérica. O sea, tienes la oportunidad de volver a disfrutar—en la comodidad de tu casa—de dos producciones que fueron un auténtico fenómeno de taquilla y de la cultura pop.

Vale precisar que ambas cintas son la continuación directa de “Sex and the City”, la aclamada serie de HBO creada por Darren Star que se emitió entre 1998 y 2004 a lo largo de 6 temporadas y 94 episodios.

Y, como muchos recordamos, la ficción fue pionera en abordar temas como la sexualidad femenina, la amistad y la vida urbana moderna con una franqueza que rompió esquemas en la televisión de la época.

LA TRAMA DE “SEX AND THE CITY: LA PELÍCULA” (2008)

“Sex and the City: The Movie”, escrita y dirigida por Michael Patrick King, retoma la historia cuatro años después del final de la serie.

En ella, Carrie Bradshaw y Mr. Big (Chris Noth) deciden dar el gran paso hacia el altar, pero una serie de malentendidos desencadena un quiebre inesperado.

Mientras tanto, Miranda (Cynthia Nixon) enfrenta una infidelidad, Charlotte (Kristin Davis) cumple su sueño de quedar embarazada y Samantha (Kim Cattrall) lucha por mantener su relación con el actor Smith Jerrod.

¿DE QUÉ TRATA “SEXO EN NUEVA YORK 2” (2010)?

Por su parte, “Sex and the City 2”—también bajo la dirección de King—traslada a las cuatro amigas a Abu Dabi en un viaje que les permite reflexionar sobre sus vidas, el matrimonio y la maternidad.

Por si fuera poco, esta secuela contó con participaciones especiales de Liza Minnelli, Miley Cyrus y Penélope Cruz.

Aunque, curiosamente, las escenas ambientadas en el emirato se filmaron en Marruecos, ya que las autoridades de Dubái no autorizaron el rodaje.

LOS RESULTADOS DE TAQUILLA DE AMBAS PELÍCULAS

Sin dudas, los números hablan por sí solos: la primera película recaudó más de 415 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de apenas 65 millones, lo que la convirtió en un éxito rotundo y en una de las comedias para adultos más taquilleras de la historia.

La secuela, con un presupuesto mayor de 100 millones de dólares, alcanzó una recaudación global cercana a los 290 millones.

Y si bien no igualó el fenómeno de su predecesora, su desempeño comercial confirmó que la marca seguía teniendo un poder de convocatoria considerable a nivel internacional.

¿POR QUÉ DEBERÍAS VER ESTAS PELÍCULAS EN EL 2026?

Para quienes no las conocen, estas cintas son una puerta de entrada perfecta al universo que luego dio origen a la serie “And Just Like That...” (2021), la secuela televisiva disponible también en HBO Max.

Y para quienes las vieron en cines hace más de una década, volver a visualizarlas en el streaming permite redescubrir detalles, looks icónicos y diálogos que marcaron a toda una generación.

¿DÓNDE VER LAS PELÍCULAS DE “SEX AND THE CITY” EN EL STREAMING?

Para disfrutar de ambas películas, solo necesitas contar con una suscripción activa a HBO Max.

Como mencionamos previamente, tanto “Sex and the City: La Película” como “Sexo en Nueva York 2” se encuentran disponibles en la famosa plataforma de streaming desde este 5 de marzo del 2026.

El póster de "Sex and the City 2", película del director Michael Patrick King que se desarrolla a lo largo de 146 minutos de metraje (Foto: New Line Cinema / Village Roadshow / HBO)