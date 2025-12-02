MEF reporta avance de 11.5 % en la recaudación y eliminación de 187 barreras burocráticas (Foto: Freepik)
MEF reporta avance de 11.5 % en la recaudación y eliminación de 187 barreras burocráticas (Foto: Freepik)
, Denisse Miralles, el repunte responde tanto al despliegue de estrategias de fiscalización y control tributario como a un entorno de mayor dinamismo económico.

La ministra detalló que solo en noviembre los ingresos tributarios sumaron S/ 14,848 millones, uno de los montos más altos del año, superado únicamente por enero —impulsado por la campaña navideña previa— y abril, cuando se concentran los pagos de regularización del Impuesto a la Renta. Frente a noviembre de 2024, la recaudación avanzó 3.1%.

Miralles explicó que los resultados se sostienen en cuatro pilares de política económica: austeridad y eficiencia en el gasto, impulso a la inversión pública y privada, shock de desburocratización y ampliación de la base tributaria.

Además, atribuyó parte del crecimiento al mayor ritmo de actividad económica registrado durante el tercer trimestre y los primeros meses del cuarto trimestre del año.

Recuperación económica en marcha

Según cifras adelantadas del INEI citadas por la titular del MEF, la economía peruana creció 3.3 % a setiembre de 2025.

Para octubre, los indicadores sectoriales también mostraron mejoras: el consumo interno de cemento avanzó 9.05 %; el sector pesca creció 25.7 %; hidrocarburos, 4.21 %; y electricidad, 3.31 %. Estos resultados confirmarían la continuidad del proceso de recuperación.

Avance del shock de desburocratización

Durante su exposición en el XXVI Seminario Anual de Investigación del CIES, Miralles informó que el Gobierno ha culminado 465 medidas del shock de desburocratización, equivalente al 69.9 % de la agenda nacional.

Entre las acciones ejecutadas figuran la simplificación de licencias y permisos, la eliminación de requisitos redundantes, la reducción de sobrecostos en sectores productivos, la aceleración de los procesos de inversión pública y APP, y la digitalización de trámites administrativos.

Asimismo, se identificaron 371 barreras burocráticas junto con Indecopi y se eliminaron 187, lo que equivale al 50 % del total.

Permisos y proyectos de inversión

La ministra destacó también el rol del Equipo Especial de Seguimiento de Inversiones (EESI), que facilitó la obtención de 134 permisos, autorizaciones y aprobaciones para viabilizar proyectos en minería, transportes, electricidad, hidrocarburos, salud, agricultura y educación.

Estas gestiones buscan fortalecer la competitividad y brindar mayor predictibilidad a los inversionistas.

Medidas para fortalecer la recaudación en 2026

En el marco de la solicitud de delegación de facultades presentada al Congreso, el Ejecutivo planteó diversas medidas destinadas a fortalecer la recaudación tributaria.

Entre ellas se encuentran la actualización de la Ley Penal Tributaria para enfrentar delitos de defraudación digital, mejoras al Régimen de Percepciones del IGV, y reformas para modernizar las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Según Miralles, estas iniciativas permitirán consolidar la recuperación de los ingresos públicos y destinar mayores recursos a inversiones de alto impacto en beneficio de la ciudadanía.

