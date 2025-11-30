En el último año, muchos contribuyentes han enfrentado fiscalizaciones de la SUNAT que han derivado en acotaciones y multas. En un entorno marcado por la creciente digitalización y la cooperación internacional, la administración tributaria cuenta con más herramientas para detectar inconsistencias.

No deje de revisar su buzón electrónico de la SUNAT, porque las comunicaciones se harán a través de esa vía y los plazos se computarán desde su ocurrencia.

Antes de la tormenta: ¿cómo prevenir observaciones?

Anticiparse al problema es fundamental. Para ello, cuente con equipos capacitados y actualizados, porque la normativa tributaria y la jurisprudencia en el país son muy cambiantes. Además, considere que la administración tributaria utiliza herramientas tecnológicas que le permiten identificar inconsistencias, y recibe información del exterior gracias a acuerdos internacionales. En este contexto, identifique los puntos críticos en función del sector y/o tipo de contribuyente, ya que las revisiones varían si se trata de una persona natural, de un contribuyente local o de uno con operaciones internacionales.

Asimismo, haga doble revisión de los casos que califican como optimización fiscal. No olvide documentar los gastos, teniendo en cuenta que el estándar probatorio exigido por SUNAT es alto. A su vez, monitoree que sus libros y registros contables estén al día y cumplan las reglas formales.

En el ojo del huracán: ¿qué hacer durante la fiscalización?

Si está en medio de una fiscalización, procure minimizar observaciones actuando con estrategia. En primer lugar, identifique si la fiscalización es parcial, definitiva o electrónica, pues cada una tiene reglas y efectos diferentes. No deje de revisar su buzón electrónico de la SUNAT, porque las comunicaciones se harán a través de esa vía y los plazos se computarán desde su ocurrencia. Distinga si las observaciones son probatorias o conceptuales, en las primeras, debe reunir la documentación, ya que la mayoría son por no acreditar la fehaciencia del gasto. Recuerde que la documentación no presentada en la fiscalización será considerada extemporánea y solo será admitida en reclamos con pago previo o con carta fianza.

También identifique si los reparos son temporales, con posibilidad de recuperar los gastos en un periodo posterior, o definitivos. Defina si cuenta con argumentos sólidos para discutir los reparos, quizás sea preferible aceptarlos y acceder a un descuento en multas del 95%. Considere que, si al cierre de la fiscalización acepta las observaciones con una declaración jurada rectificatoria, no podrá discutirlas posteriormente.

Después del impacto: cómo enfrentar el litigio

Una vez concluida la fiscalización, definir una estrategia de defensa es clave. Comience por analizar la probabilidad de éxito, considerando los criterios del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema sobre la materia observada. Evalúe si le conviene litigar o pagar la deuda accediendo a una rebaja. Tenga presente que hay un plazo en sede administrativa para presentar las pruebas. De igual forma, revise los reparos que va a reclamar porque lo que no impugnó no podrá discutirlo en etapa de apelación o en sede judicial. Considere que, aunque no se requiere pagar la deuda dentro del plazo, una decisión contraria del Tribunal Fiscal activará una cobranza coactiva y los intereses seguirán acumulándose hasta su cancelación.

Conclusión

La mejor defensa ante una fiscalización es la preparación. Conozca sus derechos, mantenga sus registros en orden y actúe con estrategia. Estar informado y bien asesorado es clave para evitar consecuencias no deseadas.