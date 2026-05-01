El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenó los hechos ocurridos en los exteriores del domicilio del presidente de dicho organismo electoral, Roberto Burneo, e hizo un llamado a las organizaciones políticas y ciudadanía a actuar con responsabilidad y respeto, contribuyendo a preservar la paz social.

“(...) Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática”, se lee en su comunicado.

En ese marco, el organismo señala que el derecho a la manifestación es legítimo; sin embargo, no ampara actos de intimidación ni de amenazas. Cualquier acción que pretenda coaccionar decisiones o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan.

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Asimismo, recalcó que “el JNE actúa con plena autonomía e independencia, conforme a la Constitución y a la ley. Sus decisiones se adoptan exclusivamente sobre la base de criterios técnicos y jurídicos, dentro del marco de las etapas del proceso electoral”.

Finalmente, exhorta a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respeto, contribuyendo a preservar la paz social.