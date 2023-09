Las empresas que contaron con un seguro que incluía en su cobertura el riesgo de lluvias e inundaciones reportaron pérdidas por un importe superior a los US$ 74 millones correspondientes a 977 siniestros ocasionados por el Ciclón Yaku a inicios de este año, reportó el corredor de seguros y consultor de riesgos Marsh.

Al respecto, el Gerente de Operaciones de Siniestros de la empresa, Aldo Stagnaro, explicó que la industria con mayor pérdida asegurada fue Energía con US$ 21.20 millones, seguido del Agrícola (US$ 15.50 millones), Infraestructura y Construcción (US$ 12.10 millones).

Continuó el Estado (US$ 8.20 millones), Hipotecario (US$ 7.80 millones), Otros (US$ 4.34 millones), Retail (US$ 3.30 millones), Industrial (US$ 1.45 millones) y Minería (US$ 0.77 millones).

“Por la propia seriedad de las empresas, estas industrias tienen el aseguramiento adecuado, entonces también son las que están viéndose afectadas. Incluso hemos visto infraestructura del estado afectado, no necesariamente vías, sino, locales de las empresas del Estado afectado por lluvias, inundaciones, ingreso de agua o la infraestructura no estaba preparada para soportar lluvias”, detalló Stagnaro.

De igual manera, dijo que las pérdidas aseguradas por el Ciclón Yaku fueron menores a los reportados al Fenómeno de El Niño del año 2017, donde se reportaron US$ 255.91 millones y 1,687 millones.













SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez

