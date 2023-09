Este último producto consiste en un crédito hipotecario que financia el FMV a través de Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) y permite financiar la compra de viviendas terminadas, en construcción o en proyecto, que sean de primera venta (primera vez que es transferida) o viviendas de segundo uso (usadas).

Además del monto del crédito hipotecario, el Nuevo Crédito Mi Vivienda incluye el Bono del Buen Pagador (BBP), una ayuda económica que permite al beneficiario incrementar la cuota inicial, de tal forma que el préstamo bancario total decrece.

Sin embargo, en el proyecto de presupuesto para el 2024 no está contemplado un monto inicial para el BBP en el pliego del MVCS. Así lo indica una revisión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República. ¿Qué pasó? Gestión lo explica.

Distribución

Para el año fiscal 2024, el Gobierno ha dispuesto que el MVCS tenga S/ 4,046.9 millones como recursos totales (gastos corrientes y de capital), de acuerdo con el proyecto de ley sobre el presupuesto presentado al Parlamento.

Como parte de sus programas presupuestales, se incluye el producto “3000830″: “Familias acceden a viviendas en condiciones adecuadas” , sección donde suelen figurar los recursos asignados a los subsidios para el acceso a la vivienda social.

Para el próximo año, este producto contempla recursos para el Bono Familiar Habitacional (BFH), subsidio que corresponde al programa Techo Propio. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el BBP (ver tabla).

En años anteriores esta partida incluía un componente referido al BBP que asignaba S/ 75 millones para su selección, asignación y supervisión. Gestión pudo conocer de fuentes cercanas al MVCS que la razón detrás de la ausencia de esta sección de cara al 2024 respondería a una decisión motivada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El MVCS lo contempló al momento de armar el pliego completo, pero el MEF retiró la partida específica”, indicaron. Además, señalaron que la cartera buscará que el Congreso reincorpore esta asignación prevista como resultado del debate que viene realizando al respecto en la Comisión de Presupuesto.

Gestión buscó al MEF para conocer cómo se determinó retirar esta asignación específica al BBP, decisión que toma la Dirección de Presupuesto de la cartera. El ministerio respondió que: “la propuesta del Ejecutivo considera una repriorización de los apoyos hacia los segmentos más vulnerables. Asimismo se está trabajando en una estrategia más comprensiva para impulsar la vivienda social”.

Al respecto, Milton Von Hesse, extitular del MVCS, explicó a este diario cómo suele negociarse la asignación de recursos entre el MEF y el resto de brazos estatales.

“A los ministerios les dan un ‘techo’ y los distribuyen entre sus programas. A veces, piden más cosas para que el MEF desembolse, cuando podrían redistribuir los montos de sus partidas ya asignadas. No se le pueda echar la culpa al MEF. Lo cierto es que si no hay plata considerada en un lado, se entiende que no es prioritario para ti”, señala.

Riesgos

En los primeros ocho meses del 2023, el FMV ha desembolsado 8,134 créditos, un poco menos de la mitad de lo desembolsado en 2022 (ver gráfico). De ese total, 7,534 corresponden a nuevos créditos MiVivienda.

En agosto, al momento de relanzar el FMV, Carlos Falla, su nuevo gerente general, precisó que el objetivo de la dependencia del MVCS era colocar 15,000 créditos Mivivienda para el 2024.

Sin embargo, hoy todo ello corre riesgo, según precisa la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). “Hay una preocupación en el sector por estos S/ 0 para el BBP. Al menos desde 2019 esto no había ocurrido”, advierte a Gestión el gerente general del gremio, Jorge Arévalo.

El vocero de Capeco agrega que el MVCS les informó que buscarán destinar una parte de lo previsto para el BFH hacia el BBP. “Para ello primero debe aprobarse el proyecto de presupuesto. Ya es preocupante porque puede corregirse en el Congreso o internamente en enero, pero las decisiones de inversión no se toman de esa forma”, sostiene.

Arévalo agrega que la ausencia de un presupuesto inicial para el BBP frenará el interés del inversionista por involucrarse en proyectos que calcen dentro del programa Mivivienda y complica a los que ya tienen obras en marcha donde se necesitan el subsidio.

Esta apreciación es compartida por la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI). “Acá de lo que se trata es de reducir el déficit de vivienda, que asciende a 1.8 millones. Una medida como esta es retroceder en el camino hacia la vivienda digna”, asegura Jose Espantoso, presidente del gremio, a Gestión.

Según Espantoso la decisión presupuestal planteada en el proyecto no solo es un desacierto porque agranda la brecha habitacional, sino porque podría reducir los ingresos estatales.

“El otro dato revelador es lo que la vivienda genera un alto movimiento económico. Produce mano de obra, compra de cemento, por ejemplo. En ASEI, sin embargo, vemos que siempre faltan recursos para subsidios. Hace falta una política sostenida al respecto. Si el MVCS puede reasignar recursos, enhorabuena”, afirma.

De igual forma, no se puede ignorar que dejar en cero al BPP también frenará la capacidad de las familias interesadas en adquirir nuevas viviendas. “Los bancos hoy tramitan el BBP por adelantado ayudando a disminuir la cuota inicial. Si tú lo quitas, será muy grande para las familias, la demanda caerá y, por lo tanto, los proyectos ya construidos podrían no completar sus espacios”, explica Von Hesse.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.