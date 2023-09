Renta Joven ofrece un bono mensual de S/ 590 para cubrir el alquiler, el cual debe ser de un máximo de S/ 1,840 al mes.

No obstante, como parte del relanzamiento de este programa, estos montos topes de referencia se incrementarán, adelantó el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro. “Esa cifra está en revisión, ya está desfasada”, subrayó.

Si bien el viceministro evitó dar el nuevo monto del bono, indicó que ello se dará a conocer junto al relanzamiento del programa, lo cual se anunciará antes de acabar el 2023. “Este año de todas maneras saldrá el bono”, remarcó.

Impulsarán formalización de viviendas

El viceministro Navarro refirió que uno de los problemas para la baja acogida de Renta Joven es la exigencia de que el propietario del inmueble sea formal.

“Pero el 80% de la autoconstrucción es informal, no tiene declaratoria de fábrica. Por eso Renta Joven no funcionó, pues existía la demanda, pero no la oferta de viviendas”, explicó.

Agregó que como parte de la delegaciones de facultades legislativas al Ejecutivo se alista un plan de regularización para la formalización de esas propiedades y así cuenten con la declaratoria de fábrica.

Ello será un impulso para la acogida del programa de apoyo al alquiler de inmuebles, cuando este sea relanzado, remarcó el viceministro.

Cabe anotar que si bien la actual normativa de Renta Joven sigue vigente, en la práctica el programa está inactivo, pues desde el 2019 no se han realizado nuevas convocatorias para acceder a este bono.

Edificios multifamily con viviendas de interés social

Esta semana el Ministerio de Vivienda emitió el reglamento de la Vivienda de Interés Social (VIS).

Entre varios puntos, la normativa también dispone que el Estado puede establecer subsidios (bonos) para impulsar el alquiler de viviendas, tanto en viviendas unifamiliares, como multifamiliares, también denominadas ‘multifamily’.

De esta manera, el reglamento de la VIS ayudará al plan de relanzamiento del bono Renta Joven y también apunta a promover el desarrollo de los proyectos multifamily, destacó el viceministro Navarro.

“Con ello hemos dado el marco normativo para que la vivienda de arrendamiento también sea considerada VIS y se implemente operativamente el programa del bono de arrendamiento. Queremos impulsar el mercado de alquileres y también los proyectos multifamily”, remarcó Navarro.

Al respecto, Marco del Río, director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), destacó la normativa emitida con el reglamento de la VIS.

Refirió que al incluir al alquiler como parte del esquema de la VIS, los desarrolladores tendrán más incentivos para construir no solo viviendas para la venta, sino también para el arrendamiento. “Esto ayudará a cerrar la brecha de acceso a viviendas”, anotó.

