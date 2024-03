La disposición que requería que las boticas y farmacias del país vendieran medicamentos genéricos esenciales de bajo costo no fue extendida por el Ministerio de Salud (Minsa). Ante esta situación, la decana del Colegio Químico Farmacéutico, Yvonne Llatas, emitió un comunicado y expresó su oposición al respecto.

“La posición del Colegio Químico Farmacéutico de Lima es contundente: sí debemos tener acceso a medicamentos esenciales. Ahora el decreto de urgencia, evidentemente, ya venció, y tenemos ahora una propuesta -que ya ha mencionado el Ministerio de Salud (Minsa)- de establecer mesas de trabajo para poder elaborar un nuevo listado”, dijo Llatas.

Es importante destacar que el pasado 25 de febrero expiró el plazo establecido por la normativa que requería que las farmacias y boticas a nivel nacional tuvieran en stock medicamentos genéricos. Sin embargo, el Decreto de Urgencia que respaldaba la venta de estos fármacos ya no está en vigencia.

“Esto está contemplado dentro de nuestra norma máxima, que es la Constitución, el derecho a la salud y con ello el derecho al medicamento. Por lo tanto, los medicamentos esenciales tienen que estar disponibles. El sistema público es el primer responsable de que esos medicamentos genéricos esté en cada centro, puesto y hospital”, señaló.

“¿Cómo ante una necesidad que tenemos de curar una enfermedad podemos pagar enormes precios por un medicamento, los cuales tranquilamente nos pueden ofertar la entidad privada y pública, a través de medicamentos genéricos? No es posible que podamos encontrar establecimientos que me digan, no tienen paracetamol y te venden un medicamento de marca, y por ese medicamento tendremos que pagar 20 veces más por un medicamento genérico”, agregó.

La doctora Llatas indicó que se debe pensar en los pacientes de bajos recursos económicos, que suelen adquirir medicamentos genéricos para tratar una enfermedad.

“Pensemos en nuestra población que no tiene los suficientes recursos económicos para curar una dolencia. Hay que reconocer que hay un tema comercial en las boticas y las farmacias que entendemos, pero también no se puede perder ese lado humano que debemos tener todos frente a la necesidad de muchos de nuestros pobladores”, dijo.