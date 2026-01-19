Rospigliosi sobre posible vacancia de Jerí tras reunión con empresario chino. Foto: GEC / Mario Zapata
Rospigliosi sobre posible vacancia de Jerí tras reunión con empresario chino. Foto: GEC / Mario Zapata
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

tras la difusión de un reportaje donde se le ve al mandatario visitando nuevamente, de manera no oficial, al empresario chino Zhihua Yang, el 6 de enero en el centro de Lima.

En declaraciones a la prensa, Rospigliosi indicó que esta medida no aportaría a la estabilidad política.

“Mi opinión personal es que estoy en contra de eso. Estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente, tiene todo el derecho de denunciarlo y procesarlo a partir del 29 de julio de este año”, indicó.

LEA TAMBIÉN: José Jerí sobre reunión no oficial en chifa: “Admito mi error y pido disculpas públicas”

El titular del Parlamento mencionó que

“Pretender a estas alturas un cambio en la Presidencia de la República por sospechas, que es lo que hay hasta ahora y que pueden ser fundadas o no, pero que de ninguna manera deberían motivar cosas como esas, crear más inestabilidad”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Extorsión no va a terminar con la estrategia de José Jerí, advierte fiscal Chávez Cotrina

En esa sesión se definirá citar al presidente Jerí para que declare y responda por los hechos revelados.

“Las cosas que han sido publicadas muestran una actitud incorrecta del presidente Jerí (...) Yo espero que el presidente Jerí tenga a bien dar las explicaciones necesarias a la Comisión de Fiscalización”, precisó.

LEA TAMBIÉN: José Jerí visitó nuevamente de manera no oficial al empresario chino Zhihua Yang

Cuestiona transparencia de Jerí

Por otro lado, .

“Es una desilusión total. Si él tiene que tener reuniones, debe hacerlas en Palacio, en su despacho o donde quiera, pero con transparencia (...) Creo que el señor Jerí no se da cuenta del cargo que tiene”, precisó.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Fiscalización pide información a José Jerí por reunión no registrada con empresario chino

Cueto planteó que la salida más responsable sería que el propio presidente presente su renuncia .

“Sería bueno que lo haga él solo. La verdad es que es difícil y complejo ahora, porque estamos a seis meses de las elecciones”, añadió.

El congresista José Cueto, en tanto, cuestionó la transparencia del presidente y sostuvo que puede tener reuniones, pero únicamente en espacios oficiales. (Foto: Congreso)
El congresista José Cueto, en tanto, cuestionó la transparencia del presidente y sostuvo que puede tener reuniones, pero únicamente en espacios oficiales. (Foto: Congreso)

TE PUEDE INTERESAR

Fernando Rospigliosi: elaboran moción de censura por ley de lesa humanidad
José Jerí sobre reunión con empresario chino: Responderé documentalmente
Henry Shimabukuro afirmó que José Jerí era amigo de Nicanor Boluarte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.