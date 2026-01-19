El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció en contra de una posible vacancia contra el presidente José Jerí, tras la difusión de un reportaje donde se le ve al mandatario visitando nuevamente, de manera no oficial, al empresario chino Zhihua Yang, el 6 de enero en el centro de Lima.

En declaraciones a la prensa, Rospigliosi indicó que esta medida no aportaría a la estabilidad política.

“Mi opinión personal es que estoy en contra de eso. Estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente, tiene todo el derecho de denunciarlo y procesarlo a partir del 29 de julio de este año”, indicó.

El titular del Parlamento mencionó que el país ya ha atravesado varios episodios similares en los últimos años y advirtió que repetir este patrón sería perjudicial.

“Pretender a estas alturas un cambio en la Presidencia de la República por sospechas, que es lo que hay hasta ahora y que pueden ser fundadas o no, pero que de ninguna manera deberían motivar cosas como esas, crear más inestabilidad”, acotó.

Rospigliosi informó además que la Comisión de Fiscalización tiene previsto reunirse el 3 de febrero, luego de la semana de representación. En esa sesión se definirá citar al presidente Jerí para que declare y responda por los hechos revelados.

“Las cosas que han sido publicadas muestran una actitud incorrecta del presidente Jerí (...) Yo espero que el presidente Jerí tenga a bien dar las explicaciones necesarias a la Comisión de Fiscalización”, precisó.

Cuestiona transparencia de Jerí

Por otro lado, el congresista José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, cuestionó la transparencia del presidente y sostuvo que puede tener reuniones, pero únicamente en espacios oficiales.

“Es una desilusión total. Si él tiene que tener reuniones, debe hacerlas en Palacio, en su despacho o donde quiera, pero con transparencia (...) Creo que el señor Jerí no se da cuenta del cargo que tiene”, precisó.

Cueto planteó que la salida más responsable sería que el propio presidente presente su renuncia . Además, advirtió que este posible escenario no solo afectaría a Jerí, sino que implicaría la salida completa de la Mesa Directiva del Congreso y la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria para elegir nuevas autoridades.

“Sería bueno que lo haga él solo. La verdad es que es difícil y complejo ahora, porque estamos a seis meses de las elecciones”, añadió.