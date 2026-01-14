El presidente José Jerí se pronunció sobre la controversia generada por una reunión no registrada oficialmente que sostuvo con un empresario chino en un chifa de San Borja, y si bien negó cualquier irregularidad, reconoció que el encuentro se dio en circunstancias que prestaron a cuestionamientos.

“Acá no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer”, afirmó el mandatario, quien precisó que responderá sobre el tema cuando sea convocado formalmente.

“Cuando me convoquen, yo iré. Voy a responder documentalmente todo lo que me han consultado”, aseguró.

LEA TAMBIÉN: Este sábado 17 estaría reglamentada la ley que combate extorsión y sicariato

Jerí admitió que el contexto del encuentro no fue el más adecuado.

“Admito que las circunstancias en que se dieron no fueron las más óptimas y eso ha generado comparaciones que no vienen al caso”, señaló.

En esa línea, añadió: “Yo admito el error de que no fue adecuado, porque se puede haber comparado con otras situaciones”.

No obstante, negó tajantemente cualquier acto indebido. “No hubo nada irregular, no hubo nada raro, más allá de lo que ya he anunciado”, enfatizó, y recalcó que los detalles serán esclarecidos “cuando haga los descargos por documento y se entienda todo el panorama”.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Ética citará a José Jerí tras reunión con empresario chino en restaurante

El presidente defendió su estilo de gestión y contacto directo con la ciudadanía: “Tienen un presidente que es dinámico y que está en la calle. Yo soy un presidente que va a comprar sus cosas, que come el chifa, que come la pollería”, declaró.

“Cuando voy a comprar a Tottus tampoco quiere decir que voy a registrar que estoy comprando ahí”, añadió.

Consultado sobre si debió tomar mayores precauciones respecto a las personas con las que se reúne, Jerí respondió: “Yo no le estoy preguntando a cada persona si tiene investigaciones o con quién se ha reunido antes. Me reúno con empresarios, sindicalistas, trabajadores, y no puedo estar pidiendo ese tipo de antecedentes en cada conversación”.

Asimismo, rechazó comparaciones con otros episodios políticos recientes, como las reuniones del expresidente Pedro Castillo en el Pasaje Sarratea.

“Yo no soy Pedro Castillo, no soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer”, afirmó.

Finalmente, reiteró que acudirá al Congreso para aclarar el tema.

“A diferencia de otros momentos, tienen un presidente que da la cara. No tengo ningún problema en explicarlo todo”, concluyó, al insistir en que el foco principal del gobierno sigue siendo la atención de la crisis del transporte y la seguridad ciudadana.