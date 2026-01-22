La bancada de Honor y Democracia pidió al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, que se convoque a un Pleno extraordinario para abordar las mociones de censura contra José Jerí.

A través de un oficio, detallaron que el mandatario interino José Jerí Oré tiene investigaciones fiscales abiertas por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito y sobornos en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

También mencionaron las reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang, así como “conductas sospechosas”, que se traducen en una “crisis de idoneidad”.

Son 6 las mociones que buscan la censura del presidente interino del Congreso, José Jerí. Foto: Presidencia

Posturas similares manejan frentes como la Bancada Socialista y Renovación Popular, a fin de debatir para decidir si Jerí Oré se mantiene en el cargo que heredó tras la vacancia de Dina Boluarte.

Fernando Rospigliosi, a través de X, cuestionó que sus colegas congresistas estén exigiéndole que convoque a un Pleno extraordinario.

“Aclaro nuevamente que el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas”, escribió.