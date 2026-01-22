Congreso necesita de 78 votos para convocar a Pleno extraordinario durante el receso parlamentario, recordó Fernando Rospigliosi. Foto: Andina.
Congreso necesita de 78 votos para convocar a Pleno extraordinario durante el receso parlamentario, recordó Fernando Rospigliosi. Foto: Andina.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La bancada de Honor y Democracia pidió al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi,

A través de un oficio, detallaron que el mandatario interino y sobornos en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

También mencionaron las reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang, así como “conductas sospechosas”, que se traducen en una “crisis de idoneidad”.

Son 6 las mociones que buscan la censura del presidente interino del Congreso, José Jerí. Foto: Presidencia
Posturas similares manejan frentes como la Bancada Socialista y Renovación Popular,

Fernando Rospigliosi, a través de X, cuestionó que sus colegas congresistas estén exigiéndole que convoque a un Pleno extraordinario.

“Aclaro nuevamente que el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas”, escribió.

