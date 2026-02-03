El presidente josé Jerí junto al nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro. (Foto: Presidencia)
designado por el presidente Donald Trump.

La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, con la presencia del canciller Hugo de Zela. Luego de ello, el presidente y el embajador sostuvieron una reunión privada.

“Es un honor trabajar con ustedes para fortalecer nuestros lazos y crear juntos un hemisferio más fuerte, más seguro y más próspero”, escribió Navarro en sus redes sociales.

Según informó TV Perú, y por el general de brigada Julio Mori Castañeda, de la Secretaría de Seguridad del Despacho Presidencial.

Como se recuerda,

“Llego con mi familia al país natal de mi esposa, Claudia, con buenos recuerdos de nuestro matrimonio en Lima y de las misiones comerciales que he liderado como empresario”, afirmó el embajador tras llegar al país.

Bernie Navarro, nuevo embajador de Estados Unidos en Perú. Foto: Difusión
