El canciller Hugo de Zela consideró que la actual coyuntura política no debe extenderse más allá de lo necesario y señaló que será el Congreso el que defina este martes 17 de febrero si procede o no la censura contra el presidente José Jerí.

“¿Jerí se merece la censura? No estoy en capacidad de decidirlo, lo decidirá el Congreso el martes. Lo que sí sería bueno es que se tome esta decisión el martes porque una situación de incertidumbre como en el que estamos ahora, creo que no nos conviene prolongarlo. Sería lo mejor para el país, la prolongación de una situación de crisis, no ayuda nada”, declaró en Cuentas Claras, de Canal N.

El titular de Relaciones Exteriores reconoció que el país atraviesa un escenario complejo. “ Estamos en una situación de crisis, sin duda . ¿Quién la generó? Una serie de circunstancias porque en este momento el presidente está siendo sujeto de cuestionamientos por el Congreso y eso es una situación de crisis ”, sostuvo.

Defensa de la actitud del presidente

Consultado sobre si el comportamiento del mandatario ha sido el adecuado frente a las investigaciones abiertas en su contra, De Zela defendió su disposición a colaborar.

“Lo que él ha hecho hasta el momento es responder a las investigaciones que se han abierto. Acudió a la comisión de Fiscalización, luego tuvo una entrevista con los miembros de la Fiscalía y ahora ha declarado que si el Congreso lo cita acudirá a responder las preguntas. Creo que esa actitud es la adecuada, someterse a las investigaciones”, afirmó.

Respecto al caso de presuntas contrataciones de jóvenes que habrían sostenido reuniones previas con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno, De Zela evitó emitir juicios de valor y pidió esperar el resultado de las indagaciones.

“Eso es un segundo tema que está bajo investigación y sobre el cual creo que es mejor esperar que termine la investigación para conocer los resultados. Mi tarea es la política exterior”, indicó.

El canciller Hugo de Zela sostuvo que la definición sobre la censura a José Jerí debe adoptarse sin dilaciones para evitar que se prolongue la incertidumbre política. Foto: Congreso.

Foto de Jerí con el embajador de EE.UU.

El canciller también se refirió a la fotografía difundida en redes sociales en la que el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, aparece junto al presidente Jerí.

“Es una foto que refleja una reunión de carácter informal. Puedo dar fe de ello porque estaba en la comida. Fuimos junto al premier. Queríamos aprovechar un ambiente distendido. No (no se hizo a espaldas de la Cancillería). Tuvimos una conversación informal, obviamente discutimos temas de la relación bilateral entre ambos países. El embajador Navarro quiso tener un gesto con 3 autoridades del país y nos pareció una ocasión simpática”, explicó.

Sobre el mensaje político que podría desprenderse de la imagen, comentó: “Nosotros tenemos que comer hamburguesa, chifa y conseguirnos un postre francés, por ejemplo [...] Fue un mensaje político claramente, pero como he explicado algunas veces, la posición de Perú frente a la rivalidad entre China y EE.UU. es que nosotros queremos tener una buena relación con ambos países. La relación con China es fundamentalmente comercial y de inversión, la relación con EE.UU. es de carácter estratégico”.

Consultado sobre si el embajador estaría ironizando respecto a la situación del mandatario, el canciller descartó esa interpretación y señaló que el gesto buscó evidenciar la buena relación del presidente Jerí con Estados Unidos. Añadió que al país no le conviene plantear la política exterior en términos excluyentes, como si tuviera que optar por uno u otro socio internacional.