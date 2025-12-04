¿Qué más compartió el vocero? En breve, la entrevista.

La “permisología” de Perú

— ¿Cómo evalúa el apetito actual de las empresas españolas frente al panorama económico peruano de 2025?

Las empresas españolas valoran positivamente la solidez del cuadro macroeconómico peruano, en términos de crecimiento económico significativo, deuda y déficit público controlados, precios. [...] Frente a ello, las principales cuestiones que pueden surgir en torno al apetito de las empresas españolas para seguir invirtiendo en el Perú no están relacionadas con el entorno macroeconómico, sino que puede venir vinculadas con los problemas alrededor del marco institucional, la estabilidad política o la predictibilidad de la agenda de inversiones peruana que está marcada por la elevada litigiosidad .

— ¿Se han despertado miedos a propósito de ello?

Más que miedos, hay conocimiento de que el Perú tiene un alto número de procedimientos arbitrales abiertos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y las empresas, no solo españolas, sino muchas otras, detectan cuestiones relacionadas con la agilidad de los procedimientos administrativos; es decir, con la capacidad para adoptar decisiones en caso de que surja algún tipo de situación sobre “permisología”.

En ese punto, Perú tiene un margen de mejora importante. Es clave abordarlo para que pueda sacar todo su potencial de crecimiento, que es muy grande.

— ¿España está a la espera de que el nuevo Gobierno contemple alguna política que agilice los procedimientos administrativos?

Además de la inversión española y la inversión extranjera en general, la sociedad peruana desea un gobierno que aborde este tipo de situaciones porque, al final, cuando la inversión se ralentiza, se ralentiza la creación de empleo, se ralentiza que las infraestructuras estén destinadas a servir al crecimiento económico y a los ciudadanos .

Abellán advierte el impacto de la permisología en el Perú. (Foto: Julio Reaño / GEC)

Sectores bajo la lupa

— ¿Qué sectores percibe hoy como los más atractivos para la nueva inversión española en 2026?

Infraestructura es un ámbito en que la empresa española ha atesorado experiencia y tecnología. Estamos a la espera de saber cuáles son las prioridades del Gobierno peruano.

Agua y saneamiento son sectores importantes. Hay que tener en cuenta que España comparte con el Perú ser un país muy diversificado geográficamente: todo el arco mediterráneo español se compara con la parte costera del Perú; es una zona árida en la que, sin embargo, se ha desarrollado una importante industria hortofrutícola. Ello implica que las empresas españolas presentes en el sector agroindustrial hayan desarrollado una serie de capacidades en gestión de recursos hídricos; por tanto, el tema de riego puede ser un área muy relevante.

— ¿Qué otros sectores se contemplan en el ranking?

Asimismo, en toda el área de diversificación de la matriz energética, con eólicas y fotovoltaicas, ya hay una importante presencia española, pero seguramente seguirá habiendo planes para incrementar la cuota de renovables. Asimismo, en transmisión eléctrica dentro del Perú y en interconexión con Ecuador y con Chile hay apetito inversor.

Finalmente, temas relacionados con el e-government, la administración electrónica y la digitalización.

— ¿Cómo pueden colaborar España y Perú en temas de gobernanza del agua?

Las empresas españolas tienen una tecnología madura en optimización del agua, riego por goteo, digitalización del ciclo del agua, monitoreo de cuencas con estrés hídrico o zonas urbanas con estrés hídrico. [...] Deseamos que, por el lado de Perú, se prioricen planes de desarrollo de la infraestructura hídrica y agrícola. Desde luego España estará dispuesta a competir con otras empresas para hacer valer sus ofertas.

— ¿Dónde ve el mayor potencial para la participación española bajo esquemas mixtos o de obras por impuestos?

El Anillo Vial ya lo va a hacer un consorcio español, pero también tenemos el tema del ferrocarril Lima-Ica, en el que hay importantes capacidades españolas que están interesadas.

Tenemos los proyectos del Midagri, como el Alto Piura y el Sistema de Poechos, donde también hay importantes capacidades españolas interesadas. En la Embajada pensamos que las ofertas que se están perfilando son enormemente competitivas.

Delegaciones técnicas de 8 países visitan el proyecto Alto Piura y el sistema Poechos. Foto: MIDAGRI

Doble imposición fiscal

— ¿Qué barreras regulatorias podrían frenar las decisiones de inversión de España en el Perú?

Además de los procedimientos administrativos excesivamente largos y complejos , la altísima rotación de responsables políticos es un factor que no contribuye a potenciar la inversión. Más allá de eso, me parece importante destacar la ausencia de un acuerdo para evitar la doble imposición fiscal entre España y Perú, el mismo que se lleva negociando desde hace más de 20 años.

La ausencia de un acuerdo de esta naturaleza puede tener un efecto de desvío de la inversión hacia el Perú en relación con países competidores en captar capital y que sí disponen de un acuerdo con España .

— ¿Qué falta para que este acuerdo se concrete?

Pensamos que estamos muy cerca. La quinta ronda de negociaciones se celebró en marzo de este año en Madrid. Estamos pendientes de una sexta ronda que tiene que celebrarse a principios del próximo año aquí en Lima. Pensamos que si hay voluntad política, podríamos cerrarlo antes de las elecciones del próximo abril (2026).

— ¿Han hablado con el presidente José Jerí sobre la priorización de dicho acuerdo?

Es un tema que está permanentemente en la agenda de las conversaciones que mantenemos con el Gobierno del Perú.