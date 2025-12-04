Alejandro Abellán es el embajador de España en Perú desde 2024. (Foto: Julio Reaño / GEC)
Alejandro Abellán es el embajador de España en Perú desde 2024. (Foto: Julio Reaño / GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

La relación económica entre Perú y España se sostiene sobre un “compromiso a largo plazo”, afirmó Alejandro Abellán, embajador de España en Perú, en conversación exclusiva con Gestión. ¿La evidencia? Las casi 400 empresas del país europeo que operan en nuestro territorio generan alrededor de 1.3 millones de puestos de trabajo formal —entre directos e indirectos— y tienen la intención se seguir expandiendo la cifra.

TE PUEDE INTERESAR

CIADI mantiene suspensión del laudo de la Línea 2 del Metro de Lima en favor del Estado
Arbitrajes y casos en el CIADI: esto pronostica el MEF en “el peor de los escenarios” para Perú
Perú deberá pagar más a Enagás: Ciadi eleva indemnización a US$ 302 millones por GSP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.