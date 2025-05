El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, resolvió incrementar el monto de la indemnización que el Estado peruano debe pagar a la energética española Enagás por el arbitraje internacional relacionado con el cancelado proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

En su más reciente pronunciamiento, el Ciadi acogió parcialmente las solicitudes de rectificación presentadas por la empresa europea y elevó la reparación en US$ 104 millones adicionales (unos 91.1 millones de euros). Así, el monto total de la compensación asciende a aproximadamente US$ 302 millones (264.4 millones de euros), incluyendo intereses y costas (gastos asociados al proceso judicial).

El nuevo laudo complementa el emitido el pasado mes de diciembre, cuando el tribunal internacional determinó que Perú debía pagar US$ 194 millones por la terminación del contrato del GSP, un megaproyecto que se paralizó en medio del escándalo de corrupción vinculado con Odebrecht, reportaron medios españoles.

¿Qué motivó el incremento de la indemnización en el laudo arbitral?

Tras el laudo de diciembre, Enagás presentó dos solicitudes de rectificación por errores materiales: una por US$ 94 millones y otra por US$ 230 millones, esta última vinculada a la recuperación de garantías en el proceso concursal del GSP. Ahora, el Ciadi ha resuelto una de ellas, aumentando el monto en US$ 104 millones.

Según lo informado por Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, esta decisión tendrá impacto contable en sus resultados del primer semestre de este año. La firma señaló que incluirá este efecto financiero una vez concluido el análisis detallado del nuevo laudo.

¿Cómo responde Enagás a esta nueva resolución?

Pese al prolongado litigio, Enagás reiteró su disposición a alcanzar un acuerdo amistoso con el Estado peruano para la ejecución del laudo “de la manera más conveniente para ambas partes”. Además, la firma aseguró que sigue comprometida con su política de dividendos y su plan de inversiones a largo plazo, el cual incluye proyectos clave de hidrógeno renovable en Europa.

La compañía también informó que mantiene depósitos por US$ 65 millones en entidades financieras peruanas, equivalentes a la carta fianza otorgada a las autoridades locales.