Su camino ha sido bastante complejo, debido a que primero la concesión para la construcción de este terminal aéreo se entregó en 2014 al consorcio Kuntur Wasi, integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding, pero en julio de 2017 el Gobierno resolvió ese contrato ante el retraso del inicio de obras. Así, se anunció la modalidad Estado a Estado, el cual se suscribió en 2019 con Corea del Sur.

En entrevista con Gestión, Carlos Ugaz Montero, director ejecutivo de Dohwa Engineering Sucursal del Perú, que es la empresa surcoreana para la asistencia técnica (PMO) en la ejecución del proyecto, brinda detalles del segundo aeródromo más grande del país.

-¿Cuál es el estado actual del avance en el Aeropuerto Internacional de Chinchero?

Ya se terminó el movimiento de tierras y las obras principales están comenzadas. Recién se van a construir la torre de control y la pista de aterrizaje (agosto), según las fechas establecidas. El aeropuerto estará terminado a fines de 2025 y entramos en fase de operación el 2026. Pese a que la pandemia del Covid-19 nos retrasó, hemos ido recuperando espacio trabajando dos contratistas en un mismo polígono.

-¿Cuáles son las características principales que tendrá el nuevo aeropuerto?

Tiene un espacio total de 450 hectáreas y será el segundo más grande del país. Además, la plataforma comercial es tres veces más grande que el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete (AIVA). Otro aspecto es que no va a tener operaciones enfrentadas, esto significa que los aviones no se cruzarán aterrizando y despegando por la misma cabecera. Incluso, se contará con una planta de combustible que inyectarán directamente a las aeronaves.

-¿Esta capacidad podría ser ampliada?

Si en algún momento la demanda lo justifica, este aeropuerto tiene la capacidad de ampliarse, pero ahí se invertiría más dinero. En términos de infraestructura puede crecer un 20%.

-¿Qué capacidad de pasajeros podrá atender?

En condiciones óptimas tiene una capacidad para 6 millones de pasajeros anuales, pero podría pasar a un nivel subóptimo adecuado y atenderá a más de 10 millones de pasajeros al año, sin hacerle ninguna inversión adicional, es decir, cuatro veces más capacidad del Velasco Astete.

Proyecto ferroviario

-¿Cuál será la conectividad que tendrá el aeropuerto de Chinchero con el Cusco?

Tenemos un proyecto ferroviario, que en primera fase conectaría Chinchero con el Cusco, y luego se haría la conexión de Chinchero con Urubamba. Como PMO de Corea hemos coordinado con el MTC, a quien le dijimos que todas las autoridades de la región piden ese proyecto y ellos nos respondieron que sí les interesa. Este proyecto del tren no va de la mano del aeropuerto, porque la conectividad son las nuevas carreteras que hace el MTC por Obras por Impuestos (OxI).

-¿En qué etapa se encuentra este proyecto ferroviario?

Hemos gestionado con el Gobierno de Corea, a través del Molit (Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte), para aplicar un apoyo financiero como donación y así nos ayude a financiar los estudios de factibilidad del tramo Chinchero-Cusco con una inversión de US$ 3 millones. Ahora estamos en la fase final y en julio sabremos si aprueban financiarlo.

-¿Qué posibilidades hay de que se apruebe el financiamiento para el estudio?

A priori, creemos que es viable, porque lo hemos revisado y hecho un análisis. Entonces, si se aprueba, en el segundo semestre de este año se firmarían los acuerdos con el MTC para formalizar la cooperación no reembolsable. Es un aporte del Gobierno de Corea al Gobierno peruano para los estudios de este proyecto.

-¿Cuándo comenzarán los estudios y la obra del tren en Chinchero?

Los estudios comenzarían el próximo año para saber si es viable y cuánto podría costar. Como Dohwa, que lidera la PMO de Chinchero, haremos el estudio con KNR (Korea National Railway), que es una empresa pública que gestiona todas las redes de trenes de Corea. El estudio puede demorar entre un año o año y medio (hasta junio 2025). Luego se comenzaría con la construcción.

Chinchero y Velasco Astete

-Uno de los cuestionamientos alrededor de Chinchero es que no tendría capacidad técnica para realizar vuelos transoceánicos, ¿es así?

Hay que despejar mitos. Es falso que los aviones no puedan aterrizar porque hay mucho viento. Los que deciden son las propias aerolíneas, quienes ya han confirmado que usarán esta infraestructura. La programación de vuelos, ya sean nacionales o internacionales, depende de la gestión comercial. No es que Corpac o LAP digan: “Quiero vuelos a Miami”, porque ellos no vuelan, solo operan. El Velasco Astete es un aeropuerto internacional, pero la infraestructura no le permite gestionar vuelos al extranjero de forma eficiente, pero Chinchero sí tiene la capacidad.

-¿Chinchero se puede convertir en un hub aeroportuario del Perú?

Las aerolíneas decidirán si quieren tener un hub, pero Chinchero sí tiene la posibilidad debido a que la infraestructura se lo permitirá, ya que habrá 15 posiciones para estacionamientos de aviones, de los cuales 13 van a tener manga, además, un hangar de mantenimiento y un terminal de carga nacional e internacional. De Chinchero podrás tener vuelos directos a Bogotá, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, Panamá, Miami. Por ejemplo, un europeo podría ir Madrid-Sao Paulo-Chinchero.

-¿Podrá coexistir el aeropuerto de Chinchero con el de Alejandro Velasco Astete en el Cusco?

No, por una razón técnica. No es conveniente que coexistan dos aeropuertos tan cercanos, debido a que ocupan el mismo espacio aéreo y podría haber congestión, también por un tema económico. Además, si se tiene un aeropuerto mejor, las propias aerolíneas no van a querer operar en el Velasco Astete. Por último, no tiene sentido dejar un aeropuerto en medio del Cusco para ver si aterrizan las aeronaves. Entonces, Chinchero tendrá un inicio de manera progresiva, así coexistirá durante un tiempo hasta que el AIVA cierre sus operaciones y el 100% de las operaciones se trasladen a Chinchero.

-¿Qué sucedería con las hectáreas del actual aeropuerto del Cusco?

Lo lógico sería que una vez resuelto este tema se tendría definir para qué se va usar los terrenos del Velasco Astete, si se transfiere al Gobierno Regional del Cusco o la municipalidad. Ahí, con 200 hectáreas, se pueden hacer maravillas, como un gran centro de convenciones para los eventos, un gran museo que ponga en valor todo el patrimonio cultural del Cusco, un espacio para todas las entidades públicas o un parque de la reserva.