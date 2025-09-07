Una comitiva de más de 80 representantes del sector público y privado de Perú llegó a Londres (Reino Unido) para participar en el XVIII Roadshow Europa 2025 de inPERU.

Mercedes Araoz, presidenta de inPerú, destacó que la gira busca reforzar la confianza de los inversionistas en un contexto internacional retador. “El Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, instituciones fuertes y un sector privado dinámico. Más allá de la coyuntura, el país sigue siendo un destino competitivo y con enorme potencial de crecimiento ”, afirmó.

El grupo está encabezado por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, junto con representantes de la SBS, la SMV, ProInversión y empresas como Santander, Credicorp, Deutsche Bank, EY, Goldman Sachs, Intercorp Financial Services, entre otras.

El recorrido continuará luego en Madrid (España), donde se sumarán el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.

Agenda en Londres

La primera actividad programada en Londres para el lunes 8 de septiembre será el evento sobre “Finanzas Sostenibles”, coorganizado con Nuam.

En esta sesión, el viceministro de Economía, Erick Lahura y el presidente del directorio de Cofide, Jorge Velarde participarán en el panel “Lecciones de las emisiones de deuda del Perú”, donde expondrán la experiencia de nuestro país en esta materia y su impacto en los mercados internacionales.

Previamente, el Gerente General del GRUPO BVL y Gerente Corporativo de Clientes y Negocios de Nuam, Miguel Ángel Zapatero, disertará sobre el crecimiento y las oportunidades del mercado de finanzas sostenibles en el Perú.

En paralelo, el titular del MEF tendrá reuniones privadas con inversionistas, entre ellos ejecutivos de Deutsche Bank, y participará junto al ministro de Energía y Minas en un conversatorio organizado por Goldman Sachs sobre oportunidades en minería y energía.

Seminario “Invest in Peru”

El martes 9 se desarrollará el seminario central “Invest in Peru”, destinado a resaltar los fundamentos macroeconómicos del país y su potencial de desarrollo. Participarán el embajador del Perú en el Reino Unido, Ignacio Higueras, el ministro de Economía, y un panel de empresas británicas con presencia en el país.

La agenda incluye la conferencia “Transformando la infraestructura del Perú”, a cargo de la embajada británica, y una exposición de ProInversión sobre oportunidades de inversión.

Asimismo, se llevará a cabo un panel empresarial con líderes peruanos como Roque Benavides (Buenaventura), Mariela García (Ferreycorp) y Carlos Tori (Interbank).

LEA TAMBIÉN: ProInversión y Marina de Guerra firman alianza para promover proyectos de inversión privada