El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó hoy a Tabata Dulce Vivanco del Castillo en el cargo de directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

La medida se oficializó mediante la Resolución Suprema Nº 025-2025-EF, publicada hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En el mismo dispositivo legal, se da por concluido el encargo de puesto de director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis Natal Del Carpio Castro.

Hoja de vida

Vivanco Del Castillo, abogada de profesión y tiene un Máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University (EE.UU.).

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, habiendo ocupado cargos de Alta Dirección en diversos ministerios, como Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, Producción, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, ha integrado comités de Proinversión y directorios de empresas públicas en los sectores de minería y energía. Además, se desempeñó como gerenta administrativa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado como consultora en contrataciones, planeamiento y otros sistemas administrativos para diversas entidades públicas.

Es especialista en Sistemas Antisoborno (ISO 37001:2017) y otros estándares internacionales de integridad y compliance para el sector público y privado. Además, es árbitra y adjudicadora en juntas de resolución de disputas.