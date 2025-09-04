Vivanco, por su parte, hay que recalcar, no es una desconocida en ProInversión. Si bien viene de Corpac, fue miembro del Comité ProAgua, una unidad especial de la agencia para promover proyectos de saneamiento, irrigación y agricultura, entre 2018 y 2021. Foto: ProInversión.
El último martes 2 de septiembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió retirar a Luis Del Carpio de la Dirección Ejecutiva (DE) de ProInversión. En su lugar ingresó Tabata Vivanco, un cambio que ya motiva una reestructuración de los cuadros técnicos de la agencia.

