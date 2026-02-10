El Consejo de Ministros de España aprobó este martes varias medidas para combatir problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género y que incluye, entre otras medidas, una prestación universal por crianza a toda familia con menores para erradicar la pobreza infantil.

El ministro de Derechos Sociales, Agenda 20230 y Consumo, Pablo Bustinduy, defendió, tras el Consejo de Ministros, que la prestación tendría un efecto “inmediato” y “extraordinario” en la reducción de la pobreza infantil más severa en España de aquí a 2030.

“Tenemos el conocimiento para poderlo desplegar y evidencia científica acumulada de sobra para anticipar que tendría un efecto inmediato en la reducción de la pobreza”, subrayó Bustinduy, que confía en que el impacto de la medida sea “extraordinariamente positivo para la democracia”.

El ministro remarcó que la prestación universal por crianza existe en 17 países de la Unión Europea y que en torno a la misma hay un “consenso establecido” sobre su eficacia.

La iniciativa, de la que se beneficiarían el 100% de las familias con hijos menores a su cargo, forma parte de una estrategia de desarrollo sostenible con un centenar de metas para combatir problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género, aprobada hoy por el Gobierno.

Triplicar la inversión pública en vivienda

Para mejorar el acceso a la vivienda, se quiere triplicar la inversión pública con 7,000 millones de euros en los próximos cuatro años y alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en 2030, además de priorizar el acceso a la vivienda de los jóvenes, según los datos del Gobierno.

Se plantea también incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos.

Entre las cien metas también se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género y se fija como objetivo reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030, incluyendo una disminución del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres y un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.

Con esta estrategia, el Gobierno español también apuesta por más independencia energética, por un incremento de energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero en un 32%, además de establecer más recursos para emergencias derivadas de fenómenos extremos climáticos.

Reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9%, con atención especial a colectivos vulnerables, y aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada son otros de los objetivos principales de este plan.

Asimismo, se quiere promover la visibilidad y concienciación sobre los delitos y discursos de odio y lograr que el 100% de los trámites de extranjería estén completamente digitalizados, simplificados y unificados y se pueda garantizar la atención presencial para quienes lo necesiten.