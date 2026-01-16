El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó este viernes, en víspera de la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que este pacto tiene carácter estratégico para la UE y constituye una necesidad comercial, aunque también manifestó comprensión con las inquietudes del sector agrícola.

“Yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que éste es un acuerdo estratégico para la Unión Europea y que no es únicamente lo agroalimentario lo que está presente en el mismo. Yo siempre lo he calificado así, es una necesidad desde el punto de vista comercial”, dijo Planas en Berlín, donde participó en el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA).

El tratado también constituye una oportunidad, destacó Planas, puesto que implica la creación de un mercado de 700 millones de personas, el equivalente a cerca del 10% de la población mundial, que representa además el 25% del PBI global.

“Es una oportunidad, visto bajo una perspectiva española, para la ampliación de los mercados en temas tan importantes y (en) productos como el aceite de oliva, el vino, el porcino o los productos agroalimentarios transformados y junto a ello también la posibilidad de proteger nuestras denominaciones de origen”, detalló el ministro.

También ofrece la posibilidad de abastecer de soja al sector ganadero español, agregó.

“¿Hay una preocupación? Yo lo entiendo. En cualquier acuerdo comercial siempre la hay. Tengamos claro que somos una potencia agroalimentaria, España y la Unión Europea, que nuestro saldo con el resto del mundo es positivo. Por tanto, no tenemos que tener miedo a competir”, explicó Planas.

Pero, además, aseguró, los contingentes, las cláusulas de salvaguardia y las medidas de apoyo que se contemplan proporcionan un “colchón” suficiente para la protección de la agricultura europeo, teniendo en cuenta que los productos sensibles de los que se está hablando suponen únicamente entre 1%-2% del consumo comunitario.

“Cada vez que ha habido un acuerdo comercial existen siempre interrogantes, dudas. Pero hasta ahora yo creo que España y la Unión Europea han ganado de todo en todos los acuerdos comerciales abiertos con países terceros. Y este debe ser de nuevo un caso de éxito”, remachó Planas.