El expresidente del Congreso también aclaró su situación política de cara a las elecciones generales del 2026. (Foto: Congreso de la República)
El expresidente del Congreso también aclaró su situación política de cara a las elecciones generales del 2026. (Foto: Congreso de la República)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La declaró fundado el recurso de apelación presentado por y lo absolvió de la condena de ocho años de prisión e inhabilitación que pesaba en su contra.

Tras la decisión, el expresidente del Congreso afirmó sentirse “tranquilo y contento” por lo que consideró la corrección de una resolución judicial “errónea” que lo afectó durante varios años.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial sentencia a excongresista Daniel Salaverry a ocho años de cárcel

“Contento por mí, por mi familia, por mis hijos y por las personas que me estiman. Han sufrido conmigo estos años de persecución terrible, que me limitó en muchísimas cosas, no solo políticas, sino empresariales”, señaló a Canal N.

Agregó que siempre confió en que la interpretación fiscal y la sentencia de primera instancia eran equivocadas.

“Gracias a Dios hay jueces honorables y de altísimo nivel que han puesto las cosas en su sitio”, sostuvo.

destacó el rol del tribunal que lo absolvió y pidió que decisiones “ajustadas a ley” sean la regla en el Poder Judicial. “No sentencias motivadas por intereses políticos, sesgos o resentimientos”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial inicia juicio oral contra excongresista Salaverry por presunto peculado

¿Postulará en 2026?

Con la absolución, quedan sin efecto la condena y los cinco años de inhabilitación que se le habían impuesto. “Recupero todos mis derechos civiles. Podría postular si lo decidiera, pero no tengo previsto ningún cargo a nivel nacional en este momento”, indicó.

Aseguró que su prioridad es “devolver la tranquilidad” a su familia antes de considerar cualquier paso político.

Consultado sobre posibles invitaciones de partidos, respondió que siempre ha habido ofrecimientos, pero que decidió no evaluar nada hasta resolver su situación judicial.

“¿Qué hacía planificando una campaña si podía terminar preso? Era absurdo”, comentó.

Asimismo, descartó cualquier vínculo con . “Mis discrepancias son públicas y notorias. Me alejé hace años y no he recibido invitaciones, ni las aceptaría”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Castillo: presentan denuncia constitucional por designar a Salaverry en Perupetro

La defensa y los argumentos de la absolución

El exlegislador recordó que desde el inicio presentó documentos que -según afirma- demostraban que los fondos cuestionados no eran viáticos, sino parte del ingreso congresal sujeto a retención de impuesto a la renta, por lo que no correspondía rendición de cuentas.

Presentamos informes de la Contraloría, documentos administrativos del Congreso, pericias contables y grafotécnicas, y testimonios de exoficiales mayores. Si la Fiscalía hubiera tomado en cuenta esta documentación, esto no habría pasado ni siquiera de una investigación preliminar”, expresó.

Recordó que la denuncia surgió en 2018, “a pocas semanas de renunciar a la bancada de ”, en un Parlamento con mayoría fujimorista.

“Fue una denuncia tirada de los pelos, avalada luego por el Congreso, que me acusó constitucionalmente”, señaló. Añadió que la Fiscalía continuó con lo que llamó “persecución” hasta la reciente resolución de la Corte Suprema.

TE PUEDE INTERESAR

Corte Suprema evaluará si confirma la condena de ocho años de prisión contra Daniel Salaverry
Salaverry sobre su condena: Es una venganza política por dejar Fuerza Popular
Poder Judicial sentencia a excongresista Daniel Salaverry a ocho años de cárcel

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.