La economía peruana podría cerrar el 2025 con un mayor crecimiento del esperado ante un incremento de la demanda interna, según un reciente reporte de BBVA Research.

De acuerdo con la entidad, la producción nacional crecería 3.3% -superando la proyección previa de 3.1%- por un mejor un desempeño del gasto privado impulsado en parte por el consumo de las familias.

Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research, precisó que en el tercer trimestre de 2024 se registró una expansión del 3.4%, con lo que se sumaron siete trimestres consecutivos de crecimiento. Para el cuarto trimestre, el economista indicó, se debería estar nuevamente superando el crecimiento de 3%.

“ La demanda interna y el gasto privado vienen más fuerte de lo que pensábamos. Sobre eso tenemos también el inicio del proceso de liberación de fondos de pensiones por el octavo retiro de AFP (…) Con esa cifra, más lo que ya se tiene acumulado en el año es que tenemos una previsión de crecimiento de 3.3% en 2025”, explicó.

La economía peruana crecería 3.3% en 2025 por un mejor un desempeño del gasto privado. (Imagen: BBVA Research)

Grippa indicó que un factor determinante para esta mejora en las expectativas es la solidez del mercado laboral formal, donde la generación de puestos de trabajo crece a un ritmo de entre 4% y 5%, por encima del promedio histórico anterior a la pandemia.

A esto se suma que los salarios promedio en el sector formal han aumentado más del 4% en términos reales, lo que, combinado con el crecimiento del empleo, resulta en un incremento de la masa salarial cercano al 8%.

A este mayor poder adquisitivo se suma no solo el avance en la confianza del consumidor, sino también una confianza empresarial en niveles máximos desde 2019.

“La confianza del consumidor todavía no está en el tramo optimista, está en un nivel de 48 puntos promedio, pero la tendencia es al alza. El consumidor ve que las cosas van mejorando. La confianza empresarial, que está más vinculada con la inversión privada, sí está en el tramo optimista”, precisó.

La confianza del consumidor y la confianza empresarial están en niveles máximos desde 2019. (Imagen BBVA RESEARCH)

¿Qué esperar en el 2026?

De cara al 2026, el reporte de BBVA Research mantiene su proyección de crecimiento en un 3.1%, sin cambios respecto al estudio anterior.

Si bien los primeros meses del año seguirán beneficiándose del impacto residual de los retiros de fondos previsionales, que favorecerán a sectores vinculados al comercio y servicios, el panorama se verá afectado por la incertidumbre electoral.

“Estamos más cerca de las elecciones, seguro eso hará que se inhiban algunas decisiones sobre todo de inversión, por el lado de la inversión privada”, refirió.

Grippa precisó a Gestión que la cercanía de los comicios generales podría inhibir decisiones de inversión y gasto, especialmente en rubros como la construcción y la manufactura no primaria.

En contraste, se espera un repunte significativo en el sector pesca, que podría crecer a dos dígitos debido a una normalización en las cuotas de captura de anchoveta del 2026 tras las limitaciones de la última temporada que se tiene este año.

La economía peruana crecería 3.3% en 2025, y en 2026, el avance será de 3.1% (Imagen: BBVA Research)