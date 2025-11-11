El Área de Estudios Económicos del BCP informó que han decidido ajustar al alza su proyección de crecimiento para la economía peruana en 2026.

Ahora estima una expansión del PBI de 3.2%, dentro del rango de 3.0% a 3.5% por tercer año consecutivo. Su proyección anterior era de 3.1%.

Este nuevo estimado responde a 2 factores clave que, según el BCP, dinamizarán la actividad económica el próximo año. Uno es el impacto del octavo retiro de AFP sobre el consumo hacia finales de año y durante el verano de 2026. El otro es un entorno de precios de commodities más favorable de lo previsto en septiembre del 2025.

Además, el BCP destaca que los principales motores del crecimiento siguen vigentes, como el impulso de una fase más madura del ciclo económico, términos de intercambio en máximos de 75 años, inflación controlada que favorece los salarios reales, señales de aceleración del crédito y expectativas económicas que se mantienen en terreno optimista.

Respecto a la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el reporte indica que la entidad no recortará nuevamente su tasa de referencia en lo que queda de este año, en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda interna y con indicadores de inflación aún dentro del rango meta.

El informe del BCP también señala que, si la inflación se mantiene baja o desacelera hacia el 1%, límite inferior del rango meta, la probabilidad de un nuevo recorte de tasa se acrecienta.

No obstante, el banco se reafirmó en que no hay evidencia estadística de que el BCRP recorte su tasa de referencia en etapas preelectorales previas, aunque posteriormente la reduciría del 4.25% actual a 4.00% en 2026.