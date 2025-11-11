BCP destacó que los principales motores del crecimiento siguen vigentes, como tener los términos de intercambio en máximos de 75 años y una inflación controlada. (Fuente: Andina).
El Área de Estudios Económicos del BCP informó que han decidido ajustar al alza

Ahora estima una expansión del PBI de 3.2%, dentro del rango de 3.0% a 3.5% por tercer año consecutivo. Su proyección anterior era de 3.1%.

Este nuevo estimado responde a 2 factores clave que, según el BCP, dinamizarán la actividad económica el próximo año. El otro es un entorno de precios de commodities más favorable de lo previsto en septiembre del 2025.

Además, el BCP destaca que los principales motores del crecimiento siguen vigentes, como el impulso de una fase más madura del ciclo económico, términos de intercambio en máximos de 75 años, señales de aceleración del crédito y expectativas económicas que se mantienen en terreno optimista.

el reporte indica que la entidad no recortará nuevamente su tasa de referencia en lo que queda de este año, en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda interna y con indicadores de inflación aún dentro del rango meta.

El informe del BCP también señala que, si la inflación se mantiene baja o desacelera hacia el 1%, límite inferior del rango meta, la probabilidad de un nuevo recorte de tasa se acrecienta.

No obstante, el banco se reafirmó en que no hay evidencia estadística de que el BCRP recorte su tasa de referencia en etapas preelectorales previas, aunque posteriormente la reduciría del 4.25% actual a 4.00% en 2026.

