En setiembre, la tasa mensual de inflación total fue 0.01%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0.06%. (Fuente: Andina)
Redacción Gestión
El directorio del decidió mantener la . Con ello, la tasa clave se sostuvo en 4.25% en octubre.

La autoridad monetaria toma esta decisión tras realizar un recorte de 25 puntos básicos en septiembre.

En setiembre, la tasa mensual de inflación total fue 0.01%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0.06%.

La tasa de inflación total a doce meses aumentó de 1.1% en agosto a 1.4% en setiembre. La tasa de inflación interanual sin alimentos y energía se mantuvo en 1.8% en setiembre, cerca al centro del rango meta.

