El presidente de la república, José Jerí, anunció que en los primeros días de enero se lanzará un plan con la finalidad de revolucionar el deporte y poder promover todas las disciplinas a favor de las próximas generaciones de deportistas, con miras a ganar medallas para el Perú.

Estas declaraciones las ofreció durante su discurso en la ceremonia de traspaso del Estadio Inca Garcilaso de la Vega a favor del Gobierno Regional del Cusco.

“No solo es entregar el estadio al Gobierno del Cusco y promover el deporte, sino es momento de iniciar una revolución a nivel deportivo, es momento, y para ello los primeros días de enero vamos a lanzar un plan ambicioso para justamente revolucionar el deporte“, anunció.

El mandatario aseguró que este plan promoverá todos los deportes de forma progresiva, teniendo un tratamiento distinto para sacar lo mejor y generar a las próximas generaciones deportistas medallistas.

“Y para todos los que merecen ganar una medalla, esa es la revolución y la vamos a construir en este Gobierno, vamos a dar esos primeros pasos para primeros días de enero presentar ese plan y comenzar a ejecutarlo“, refirió.

De igual modo, precisó que en enero también se presentará que en enero también se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que formará parte del legado que dejará esta gestión gubernamental.

El jefe de Estado arribó hace algunos minutos a la ciudad del Cusco, con la finalidad de realizar una serie de actividades oficiales.