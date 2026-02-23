El Parlamento Europeo decidió este lunes paralizar la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea y Estados Unidos firmaron el pasado verano por la incertidumbre que ha generado la sentencia de la Corte Suprema estadounidense que ha declarado ilegales los aranceles del presidente Donald Trump.

La Comisión de Comercio de la Eurocámara tenía previsto votar mañana el acuerdo para avanzar en el proceso de ratificación, pero el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales y los Verdes acordaron este lunes frenar el proceso hasta que Washington aclare las implicaciones que tiene para el bloque comunitario la sentencia del pasado viernes.

“Hay mucha incertidumbre sobre lo que ocurre”, dijo en declaraciones a la prensa el jefe de la Comisión de Comercio, el socialdemócrata Bernd Lange, quien aseguró que se necesita “claridad y certeza jurídica” antes de poder ratificar el acuerdo.

Desde el pasado verano, cuando Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el acuerdo, una gran mayoría de productos europeos han estado sujetos a un arancel del 15%, pero la UE no ha importado los bienes industriales estadounidenses al 0% -como se comprometió- porque la Eurocámara no ha ratificado el pacto.

Ahora, la UE quiere saber si el Gobierno estadounidense va a seguir cumpliendo su parte del trato o si los aranceles del 15% que ha anunciado Trump este fin de semana modifican lo acordado.

Lange aseguró que los grupos políticos se volverán a reunir la semana que viene con la esperanza de que Washington haya aclarado ya si va a seguir cumpliendo su parte del trato y, si así fuera, apuntó la posibilidad de que el Parlamento Europeo podría ratificar el pacto en el pleno de marzo.

Al Parlamento Europeo acudió también el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para abordar la situación con los eurodiputados, tras la videoconferencia que celebró hoy con los ministros del ramo del G7 y los contactos que mantuvo el sábado con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

“La estabilidad y la previsibilidad son prioritarias para nuestras empresas. Reiteré que el pleno respeto del acuerdo entre la UE y EE. UU. es primordial”, escribió Sefcovic en redes sociales, insistiendo en el mensaje que Bruselas ha ido repitiendo desde que se conoció la sentencia.

El comisario mantendrá esta tarde otra reunión con los países de la UE para analizar la cuestión.