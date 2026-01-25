Funcionarios de la nación sudamericana indicaron a los inversores que evalúan una operación de varios tramos con vencimientos intermedios, posiblemente bonos a 7 y 12 años, según estas personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

El gobierno también está interesado en vender bonos con vencimiento a 30 años, añadieron, al precisar que los planes aún no se han concretado y podrían cambiar.

Un representante del Ministerio de Finanzas de Ecuador se negó a hacer comentarios.

La semana pasada, el Ministerio de Finanzas señaló que el país busca vender bonos para ayudar a financiar la recompra de deuda pendiente. El gobierno contrató a BofA Securities y Citigroup para coordinar una gira de presentación ante inversores, que incluye reuniones presenciales en Londres, Nueva York y Boston esta semana.

La ministra de Finanzas, Sariha Moya , dijo a periodistas en Quito que el gobierno confía en que los nuevos bonos rendirán menos del 10% y añadió que ya recibió ofertas competitivas. Los bonos en dólares existentes de Ecuador rinden entre 7% y 9%.

Sariha Moya, ministra de Finanzas de Ecuador. (Foto: Secretaría de Planificación)

El posible acuerdo se produce en medio de una oleada de ventas en los mercados de bonos. Solo los soberanos de mercados emergentes han vendido US$ 65,000 millones en deuda en moneda fuerte este año hasta el jueves, un aumento de más del 75% frente al mismo período de 2025, según datos recopilados por Bloomberg.

La deuda en dólares de Ecuador ha sido una de las operaciones soberanas más lucrativas para los inversores de mercados emergentes, ya que el presidente Daniel Noboa está mejorando la situación financiera y la credibilidad del país en los mercados.

Los gestores de fondos apuestan por obtener más ganancias de los bonos, a medida que se agotan las oportunidades de alto rendimiento en países en desarrollo. Ecuador vendió por última vez bonos nuevos en 2019 y reestructuró US$ 17,400 millones de deuda durante la pandemia.