Trabajadores que laboren durante los feriados de Semana Santa sin descanso sustitutorio deben recibir una remuneración triple, de acuerdo con la legislación laboral vigente. Foto: Andina.
Trabajadores que laboren durante los feriados de Semana Santa sin descanso sustitutorio deben recibir una remuneración triple, de acuerdo con la legislación laboral vigente. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Centro Legal de la informó que los trabajadores del sector privado que acuerden , tienen derecho a percibir una triple remuneración, siempre que no se les otorgue un descanso sustitutorio posterior.

Según explicó Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal del gremio empresarial, este pago se encuentra establecido en el Decreto Legislativo 713 y se compone de tres conceptos: la remuneración correspondiente al feriado, el pago por el trabajo realizado ese día y una sobretasa del 100%, lo que equivale a tres remuneraciones diarias.

LEA TAMBIÉN: Vacaciones: cuatro dudas y respuestas al otorgar este derecho laboral

El especialista indicó que, por ejemplo, un trabajador con sueldo mensual de S/ 1 500 que labore ambos feriados sin descanso sustitutorio deberá recibir aproximadamente S/ 150 adicionales por cada día trabajado.

Casos especiales a considerar

El representante del gremio precisó que existen algunas situaciones particulares:

  • Si el feriado coincide con el descanso semanal del trabajador, solo corresponde el pago por el descanso semanal.
  • Si el empleador otorga un descanso sustitutorio en otra fecha, no corresponde el pago de la sobretasa adicional.
Trabajadores que laboren durante los feriados de Semana Santa sin descanso sustitutorio deben recibir una remuneración triple, de acuerdo con la legislación laboral vigente. Foto: Andina.
Trabajadores que laboren durante los feriados de Semana Santa sin descanso sustitutorio deben recibir una remuneración triple, de acuerdo con la legislación laboral vigente. Foto: Andina.

Recomendaciones a las empresas

El Centro Legal también recomendó a las empresas:

  • Identificar previamente a los trabajadores que laborarán el 2 y 3 de abril.
  • Registrar correctamente los días trabajados en la planilla.
  • Dejar constancia si se otorgará descanso sustitutorio.
  • Informar claramente a los trabajadores sobre la forma de pago para evitar conflictos laborales.
LEA TAMBIÉN: Empresas: ¿Deben los trabajadores considerar los feriados dentro de sus vacaciones?

Finalmente, la entidad señaló que cumplir con estas disposiciones permite aplicar correctamente la normativa laboral y garantizar los derechos de los trabajadores durante los.

TE PUEDE INTERESAR

Semana Santa 2026: fechas clave y qué días serán feriado en distintos países
Feriado largo por Semana Santa: ¿puedo recibir compensación por sobreventa de vuelos?
Semana Santa: alquiler de casas de playa crecería hasta 20% en sur de Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.