Este martes 3 de marzo se realizó el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, y para el ministro de Trabajo, Óscar Fernández, el diálogo en esta instancia es importante a fin de escuchar a los trabajadores, empleadores y al Gobierno.

El titular del MTPE destacó “la real voluntad de diálogo” de los representantes corporativos y de los sindicatos laborales.

“Al estar presentes acá, damos una muestra clara del compromiso que existe por continuar generando este espacio de participación democrática para el diálogo sociolaboral”, mencionó.

Vale acotar que en el último quinquenio, especialmente en gran parte del 2022, se interrumpió el diálogo en el CNTPE ante la salida del brazo empresarial a manera de rechazo al régimen de Pedro Castillo.

Desde hace 25 años, el CNTPE es el espacio de diálogo entre empresarios, trabajadores y el Gobierno. Foto: difusión

Fidel Buitrón ESpinoza, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, sostuvo que el frente laboral "siempre va a apostar por el diálogo"; mientras que Hualter Saavedra Anticona, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), reiteró que “no podemos darnos el lujo de mantener esta instancia cerrada”.

En tanto, desde la Confiep, representada con Viveca Amorós, ratificó su rol como coordinador ejecutivo para el sector empleador.

“Esperamos que se siga apostando por el diálogo social a fin de que empresarios y trabajadores lleguen a acuerdos”, añadió Thomas Wissing, director adjunto de la oficina para los Países Andinos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, Armando Alvarado Cerro, representante del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales a nivel nacional, destacó los esfuerzos del CNTPE por un diálogo tripartito porque es la única manera de hallar consensos para solucionar los problemas que afectan a los trabajadores a nivel nacional.

Asistieron a esta sesión, los representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Asociación de Exportadores (ADEX), Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX), Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Industriales del Perú (APEMIPE), Conglomerado de Pequeña Empresa en el Perú (CPEP); así como la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP).

Asimismo, la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo Flores, el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Miguel Ángel Vegas Carrera, la secretaria general del MTPE, Teresa Velásquez Bracamonte; el superintendente nacional de fiscalización laboral Edgar Vallejos Florian; el jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial, Joseph Stein Bertran; así como Jorge Larrea De Rossi, secretario Técnico del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros.