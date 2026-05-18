Este domingo 17 de mayo se oficializó la segunda vuelta presidencial 2026 entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el candidato de Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez.

Así lo anunció el pleno del JNE en un evento público, donde sus 5 miembros firmaron el acta oficial de estos resultados.

Fujimori alcanzó el 17.192% de los votos válidos (es decir, sin que se cuenten los votos nulos ni blancos), mientras Sánchez Palomino el 12.039%.

Vicepresidentes de Fuerza Popular

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, disputará la Presidencia de la República en la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio, junto a Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de su fórmula presidencial.

Luis Fernando Galarreta Velarde postula a la primera vicepresidencia. Nació el 12 de marzo de 1971 en el distrito de Lima, departamento de Lima.

Es bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad San Martín de Porres y cuenta con estudios de maestría en Comunicación y Marketing Políticos por la Universidad de Rioja-Unir.

Actualmente forma parte del Parlamento Andino, además fue parlamentario desde el 2020 hasta el 2021.

Como experiencia profesional señala que es asesor independiente en la Universidad César Vallejo, asesor de la Universidad Señor de Sipán y asesor independiente de la Oficina Económica y Cultural de Taipei (2020-2025).

A nivel partidario, Galarreta es secretario general nacional de Fuerza Popular.

En tanto, como Miguel Ángel Torres Morales, nacido el 18 de febrero de 1980, postula a la Segunda Vicepresidencia.

Es bachiller en Derecho por la Universidad de Lima y cuenta con maestría en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Piura, así como un diplomado en Responsabilidad Social por la Universidad Esan.

Actualmente se desempeña como docente en las universidades San Ignacio de Loyola, De Lima y Esan, así como asesor jefe de Gabinete de la bancada Fuerza Popular. Ha sido además parlamentario.

A nivel partidario, es subsecretario general nacional de Fuerza Popular.

(Foto: Andina)

Vicepresidentes de Juntos por el Perú

El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Helbert Sánchez Palomino, disputará la Presidencia de la República en la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio, junto a Analí Márquez y Brígida Curo como integrantes de su plancha presidencial.

Analí Márquez Huanca es candidata a la primera vicepresidencia. Nació el 10 de octubre de 1988 en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco.

Es bachiller en Derecho por la Universidad Alas Peruanas y cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo.

Como parte de su experiencia profesional, menciona haberse desempeñado como especialista en promoción productiva, ambiental y social en la Municipalidad Distrital de Megantoni, Cusco; y jefa de la Demuna en las Municipalidades Distritales de Quiñota y Llusco, en Chumbivilcas, Cusco.

En tanto, Brígida Curo Bustincio postula como candidata a la Segunda Vicepresidencia en la lista de Juntos por el Perú. Nació el 22 de julio de 1976, en el distrito de Capachica, departamento de Puno.

Entre su experiencia laboral menciona en su hoja de vida haber desarrollado labores agropecuarias en la Comunidad Campesina Chillora, en Puno.