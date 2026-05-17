El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reiteró la inviabilidad de la realización elecciones complementarias, tal como solicitó un sector político que alegaba presuntas irregularidades en el proceso bajo responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Burneo enfatizó que no hay sustento para efectuar elecciones complementarias ni para anular los comicios realizados 12 de abril, precisando que el proceso se condujo respetando el ordenamiento jurídico.

“El proceso se ha conducido, no obstante, las dificultades, incidencias y demás hechos, respetando el ordenamiento jurídico y cada decisión que hemos tomado ha sido garantizando el derecho de los ciudadanos, el derecho del voto en las urnas”, señaló en declaraciones a la prensa.

El titular del JNE informó que se recibió 546 pedidos de nulidad de las elecciones presidenciales, los cuales fueron resueltos en su totalidad. Además, señaló que el ausentismo electoral respondió a múltiples factores como transporte, motivación del elector y condiciones económicas, y no solo por la demora en instalación de mesas.

“No han sido de un nivel importante que haya desmerecido o deslegitimado la jornada electoral del 12 de abril. Hasta el 29 de abril, el JNE ha recibido más de 46 mil solicitudes de dispensa, es decir, justificaciones por las cuales las personas no han participado en la primera vuelta”, precisó.

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Respecto a las mesas de numeración 900,000, Burneo indicó que el JNE ya se pronunció y que tienen sustento constitucional y legal, respondiendo a la necesidad de acercar el voto a ciudadanos en zonas alejadas del país o de centros poblados.

“En el Perú existen cerca de 100 mil centros poblados, incluso en Lima existen poco más de 5 mil, y esa es la realidad de nuestro país”, remarcó.

Ante ello, el funcionario anunció la conformación del Comité Académico de Expertos y Apoyo Electoral para apoyar en verificar, evaluar y fortalecer el proceso en la segunda vuelta.

Este grupo de trabajo está integrado por especialistas con experiencia en sistemas y procesos electorales de diferentes países, incluyendo Perú, con el objetivo de verificar, evaluar, fortalecer procedimientos y herramientas en la segunda parte del proceso.