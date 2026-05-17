El candidato del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, tras el anuncio de su pase a segunda vuelta de las Elecciones 2026, donde se enfrentará a Keiko Fujimori, mencionó que participará en todos los debates que se organicen antes de la segunda parte de los comicios.

Sánchez propuso que los debates se realicen de manera descentralizada, que se lleven a diferentes regiones y a universidades públicas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el objetivo de acercar las propuestas a más sectores.

“Somos capaces de coordinar debates que permitan a las diferentes poblaciones y sectores del Perú escuchar nuestras propuestas. Yo también propondría a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si es en el norte, podría ser Cajamarca, en Chota; si es en el sur, podría ser Arequipa o Puno”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado a realizar un debate “alturado” y profundo, centrado en temas de economía, política y sociedad.

Desde un inicio Sánchez insiste en que se debata en Chota, al respecto Kieko Fujimori respondi´´o y también propuso otros escenarios:

Al respecto, Fujimori recordó que el aspirante de Juntos por el Perú “vive en San Borja”, por lo que planteó que el encuentro también podría desarrollarse en ese distrito o en Huaral, lugar de origen del candidato.

Desde Chiclayo, Fujimori afirmó que Chota “es una provincia hermosa y merece todo el respeto”, pero consideró que Sánchez busca repetir la estrategia utilizada por Pedro Castillo en la campaña del 2021.

“El señor Sánchez no es de Chota, él vive en San Borja. No solo quiere copiar el sombrero de Pedro Castillo, sino también quiere replicar el libreto del 2021. Si lo que él quiere es sentirse como jugador local para que se sienta cómodo, que debata en su lugar de origen, en Huaral o en el distrito donde él vive, en San Borja. Lo importante es hacer el debate”, declaró.

Alista anuncio de equipos técnicos

Por otro lado, Sánchez afirmó que en los próximos días dará a conocer la conformación de nuevos equipos técnicos, los cuales estarán enfocados en rubros como economía, reforma del Estado, lucha contra la pobreza, seguridad ciudadana y reforma de la justicia.

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“Esta semana sí o sí tendremos noticias importantes”, puntualizó.

Finalmente, mencionó que seguirá visitando al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo y dijo que ya lo visitó hace dos días.