Roberto Sánchez propone debates descentralizados en el sur del país. (Foto: Andina)
Roberto Sánchez propone debates descentralizados en el sur del país. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, mencionó que participará en todos los debates que se organicen antes de la segunda parte de los comicios.

como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el objetivo de acercar las propuestas a más sectores.

“Somos capaces de coordinar debates que permitan a las diferentes poblaciones y sectores del Perú escuchar nuestras propuestas. Yo también propondría a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si es en el norte, podría ser Cajamarca, en Chota; si es en el sur, podría ser Arequipa o Puno”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Fujimori sobre debate en Chota: puede ser en San Borja o Huaral donde vive o nació Sánchez

Asimismo,

Desde un inicio Sánchez insiste en que se debata en Chota, al respecto Kieko Fujimori respondi´´o y también propuso otros escenarios:

por lo que planteó que el encuentro también podría desarrollarse en ese distrito o en Huaral, lugar de origen del candidato.

Desde Chiclayo, Fujimori afirmó que Chota “es una provincia hermosa y merece todo el respeto”, pero consideró que Sánchez busca repetir la estrategia utilizada por Pedro Castillo en la campaña del 2021.

“El señor Sánchez no es de Chota, él vive en San Borja. No solo quiere copiar el sombrero de Pedro Castillo, sino también quiere replicar el libreto del 2021. Si lo que él quiere es sentirse como jugador local para que se sienta cómodo, que debata en su lugar de origen, en Huaral o en el distrito donde él vive, en San Borja. Lo importante es hacer el debate”, declaró.

Alista anuncio de equipos técnicos

Por otro lado, como economía, reforma del Estado, lucha contra la pobreza, seguridad ciudadana y reforma de la justicia.

LEA TAMBIÉN: Roberto Sánchez propone a Keiko Fujimori debatir en Chota

“Esta semana sí o sí tendremos noticias importantes”, puntualizó.

Finalmente, mencionó que seguirá visitando al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo y dijo que ya lo visitó hace dos días.

El candidato de Juntos por el Perú mencionó que seguirá visitando al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. (Facebook: Roberto Sánchez)
El candidato de Juntos por el Perú mencionó que seguirá visitando al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. (Facebook: Roberto Sánchez)

TE PUEDE INTERESAR

CAS determinados: Servir establece plazo máximo para sus contratos ante “grati” y CTS
JNE fiscalizó prueba de color e impresión de cédulas de sufragio para segunda vuelta
Elecciones 2026: JNE afirma que no existieron elementos que sustente nulidad del proceso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.