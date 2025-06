Según el Séptimo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado por la empresa ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la minera contempla una serie de modificaciones para extender la vida útil de la mina en 24 meses adicionales, así como para confirmar y aprovechar mejor los recursos existentes.

Entre las principales acciones que contempla el ITS figuran la implementación de 35 plataformas de exploración superficial, la construcción de nueve cámaras subterráneas para confirmar reservas, así como la modificación y ampliación del cronograma ambiental. Asimismo, se prevé la implementación de una cancha de mineral orientada a la venta a terceros.

El objetivo central de estas medidas es confirmar recursos minerales, optimizar la planificación operativa y reforzar los mecanismos de gestión ambiental , en línea con los compromisos de sostenibilidad de la empresa, de acuerdo con el ITS.

El presupuesto previsto por Volcan asciende a US$ 5.45 millones, con un cronograma de ejecución de 12 meses. (Foto: Volcan).

¿Cuánto planea invertir Volcan?

El presupuesto destinado por Volcan para ejecutar las acciones contempladas en el séptimo ITS en la mina polimetálica San Cristóbal-Mahr Túnel asciende a aproximadamente US$ 5.45 millones . El cronograma de trabajo establece que la instalación de las plataformas de perforación se desarrollará en un periodo de 12 meses, en coherencia con la ampliación del cronograma ambiental solicitada.

El análisis técnico y ambiental contenido en el ITS concluye, además, que los impactos ambientales negativos esperados son no significativos, tanto en las etapas de construcción, operación y cierre de los nuevos componentes. Se precisa también que no habrá afectación a suelos, cuerpos de agua, hábitats terrestres, ecosistemas sensibles ni a comunidades fuera del área previamente evaluada.

Paralelamente, se descartan impactos acumulativos debido a que las actividades propuestas no se ubicarán en reservas indígenas, zonas arqueológicas, ni áreas naturales protegidas. Las zonas de intervención corresponden a áreas previamente utilizadas para fines mineros.