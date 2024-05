Helmut Cáceda, presidente Capece, señaló que si bien se produjo una desaceleración del ritmo de crecimiento, este canal dio un salto en el balance de los últimos cuatro años, donde en el 2019 era 2.4% del PBI y ahora representa el 5.4%.

“Se migró de ser un pequeño sector a ser una industria. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer, pues todavía representa el 5% del comercio en general, mientras que países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) superan el 9%”, comentó el representante.

Algunos de los desafíos citados por el directivo son la logística, atención al cliente, índice de confianza online y la descentralización del canal. “Las provincias solo representan el 20% del volumen del ecommerce (US$ 2,600 millones) del país. Si bien existe una ligera mejora en la adopción de este canal gracias a las billeteras digitales, todavía están rezagadas (a comparación de Lima) por cuatro años”, señaló.

Cambios en el ecosistema de pagos del comercio electrónico

Al cierre del 2023, uno de los principales hitos de la industria e-commerce es que superaron por primera vez a los pagos presenciales con tarjeta. Es decir, del total de pagos que se ejecutan con tarjetas bancarias en el país, el comercio electrónico se lleva el mayor volumen de transacciones que las compras en establecimientos físicos.

“A inicios del 2020, del total del consumo con tarjeta, el comercio electrónico representaba el 14%, y los pagos presenciales con tarjeta eran 86%. Esto casi se ha invertido en el 2023 y el marketshare de la industria llegó al 52% y en abril de este año ya supera el 60%”, señaló el presidente de Capece.

En ese sentido, el ejecutivo afirmó que, de los diversos métodos de pago en el e-commerce, el 67% de las ventas se da a través de tarjeta (crédito o débito), moviendo US$ 8,700 millones en el 2023.

“Las ventas online con tarjeta de crédito, que representaron US$ 3,480 millones el año pasado, disminuyeron, y esto se debe a que los consumidores no quisieron endeudarse en un escenario de recesión. Cabe señalar que hace dos años este medio de pago era el principal en el comercio electrónico y que ha sido desplazada por los pagos online con tarjeta de débito, que el año pasado movieron US$ 5,220 millones”, explicó el ejecutivo.

Otros medios de pago

El medio de pago que más destacó en su crecimiento el año pasado fueron las billeteras digitales, que pasó de tener una participación de los pagos de e-commerce de 3% en 2019 para saltar a 24% en el 2023, moviendo US$ 3,100 millones solo en caso de los pagos Business to Consumer (B2C).

“En 2018 ni siquiera las billeteras digitales en el e-commerce estaban en el radar. Pero en solo 5 años ha trepado de manera rápida al tercer lugar, y esto se debe a la practicidad. Creemos que solo las billeteras digitales en un futuro tengan más protagonismo que los pagos con tarjeta presente”, explicó Cáceda.

En cuanto a los pagos vía cupones o boletos en efectivo, en 2023 estos movilizaron US$ 870 millones, con una participación del 7% en los pagos e-commerce. “Los pagos por transferencia bancaria (ya sea en ventanillas o aplicación del mismo banco) está siendo reemplazada por las billeteras digitales”, anotó el representante.

¿Qué consumen más los peruanos en internet?

De acuerdo a cifras de Capece, las categorías que más crecieron en el 2023 fueron servicios básicos (pago de luz, agua y gas, entre otros) con un crecimiento del 58%. Le siguen telecomunicaciones (46%), entretenimiento (32%), aerolíneas (28%), electrodomésticos, streaming (25%) y educación (18%).

El pago de servicios básicos y telecomunicaciones han sido impulsadas a través de billeteras digitales. Con respecto a las aerolíneas, el cual registra uno de los mayores tickets, es un efecto rebote de la recuperación del turismo. “El sector educación es el que más adopción digital ha tenido, pues en el 2023 el 93% de transacciones con tarjeta en esta categoría se hicieron por e-commerce”, detalló Cáceda.

Asimismo, algunos productos de la categoría tecnología como cómputo, celulares y tablets superaron el 40% en sus ventas en el canal durante el 2023. “Se debe a que las últimas compras de estos dispositivos fueron en su mayoría en la pandemia (2020), los cuales ya cumplieron su ciclo de vida. Para este año, quizás pase los mismo con otros productos tecnológicos y electrodomésticos como la plancha, licuadora y televisores”, acotó

Con respecto al ticket promedio del e-commerce en 2023 , esta descendió de S/ 230 a S/ 210 debido a que están empezando a adoptar usar billeteras digitales para el pago de sus servicios, que generalmente es de bajo ticket.

, esta descendió de S/ 230 a S/ 210 debido a que están empezando a adoptar usar billeteras digitales para el pago de sus servicios, que generalmente es de bajo ticket. Las categorías que tienen el ticket más alto es electrodomésticos (S/852) aerolínea (S/ 760), educación (S/660), supermercado (S/ 382), mientras que los más bajos es telecomunicaciones (S/ 50), comida rápida (S/ 54), servicios básicos (S/ 90) y restaurante (S/ 92)”, detalló.

