“Cada vez estamos priorizando proyectos que sirvan para solucionar problemas públicos o mejorar productos que puedan ser exportados", explican desde Concytec. Foto: referencial / GEC
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a través de Prociencia, destinará más de S/ 73 millones en fondos concursables este 2026. Se realizarán convocatorias y se prevé subvencionar 403 proyectos científicos de interés tanto para la economía peruana como para la resolución de problemas.

