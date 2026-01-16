Este año se tendrá un nivel de inversión superior al 2025, con un mayor enfoque en el impacto productivo y articulación empresarial, señala a Gestión, Sixto Sánchez, presidente del Concytec. En 2025 se desembolsaron más de S/ 61 millones y en 2024, más de S/ 72 millones.

“El reto ya no es solo producir conocimiento, sino lograr que ese conocimiento genere valor, oportunidades y bienestar”, sostuvo.

Los proyectos deben presentar metodologías sólidas y respaldo de investigadores experimentados. Foto: Concytec / difusión

Metodología sólida: el filtro principal para ganar

El principal problema no es la falta de propuestas innovadoras —comenta Sánchez—, sino la escueta formulación de los proyectos. " Cuando nos preguntan por qué no ganaron, muchas veces vemos que la idea es muy buena, pero está mal presentada” , refiere.

Así, desde Concytec explican que los criterios de evaluación más importantes son:

Calidad metodológica del proyecto científico, dado que las propuestas son evaluadas por investigadores internacionales de alto nivel.

Además, es crucial que esta investigación detalle su aplicación real, tanto en el estrato social como económico y productivo. Según Castillo, ello incluye desarrollos tecnológicos, innovación empresarial, patentes, soluciones para el sector público y tecnologías con potencial de escalamiento o exportación.

Respaldo de investigadores senior. “Siempre les insistimos en que tengan dentro de los equipos investigadores con experiencia, investigadores senior, con trayectoria reconocida”, puntualiza Sánchez.

Asimismo, los errores más frecuentes a evitarse son:

Metodologías débiles o poco claras

Falta de coherencia entre objetivos, actividades y resultados esperados

Equipos de investigación sin experiencia suficiente

Proyectos aislados, sin alianzas con otras instituciones o empresas

Propuestas con alto nivel teórico, pero sin viabilidad de aplicación

“Haríamos mal aprobando estudios que no están bien planteados solo por buena intención. La metodología es lo que garantiza el resultado”, apunta el presidente de Concytec.

Proyectos ganadores podrán deducir hasta 240% en impuestos gracias a la Ley de Beneficios Tributarios. Foto: GEC

¿Hasta cuánto reciben de financiamiento los ganadores?

El año de financiamiento de Concytec comenzó en octubre del año pasado y ya se realizaron las convocatorias para:

Investigación Básica: 76 proyectos por financiar con montos de S/ 100,000 a S/ 500,000, por cada uno, dependiendo de la modalidad del proyecto.

Desarrollo Tecnológico: 20 subvenciones por hasta S/ 350,000 para los ganadores.

Investigación en Ciencias Sociales: 15 proyectos ganadores que recibirán, como máximo, hasta S/ 100,000.

Cursos CABBIO Perú 2026, impulsados por el Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO), para 2 ganadores que recibirán entre S/ 62,000 y S/ 67,000.

Organización de eventos de CTI: 7 subvenciones hasta por S/ 52,280

Desafíos de Desarrollo Regional: 14 subvenciones que percibirán entre S/ 350,740 y S/ 700,000

Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación en Áreas Estratégicas: 26 subvenciones con premios de S/ 110,000 y S/ 256,000.

No obstante, desde enero del 2026 hasta marzo, se abrirán convocatorias para los siguientes concursos:

Proyectos Especiales: Incorporación de Investigadores Postdoctorales en Instituciones Peruanas: con un fondo de subvención de S/ 3 millones 150,000

Pasantías en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, con un fondo de S/ 1 millón 100,000

Movilización para Investigación - AMSUD, con S/ 301,000

Tesis de Pregrado y Posgrado en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, con S/ 3 millones 85,000

II Cursos CABBIO Perú, en agosto, con S/ 134,000

El proyecto SINACTI II —acuerdo de préstamo entre Prociencia unidad ejecutora del Concytec y el Banco Mundial—, con un fondo aproximado de S/ 5 millones.

Los sectores productivos con mayor potencial

Sixto Sánchez detalla que los recursos de Concytec se concentrarán en el financiamiento de proyectos dirigidos a sectores de “alta capacidad de arrastre económico y exportador”.

Entre ellos, resaltan:

Agroindustria y seguridad alimentaria

Minería y remediación ambiental

Biotecnología y nanotecnología

Nuevos materiales

Inteligencia artificial aplicada

Salud y dispositivos médicos

Energías renovables e hidrógeno verde

Cambio climático y gestión de riesgos

Espacio y observación satelital

Neurotecnología

Desde Concytec y Prociencia detallan que casos como el uso de inteligencia artificial para prevenir plagas en el banano orgánico en Piura, o la mejora genética de la fibra de alpaca para exportación, son ejemplos de cómo la ciencia empieza a traducirse en mayores ingresos y competitividad.

Además, con la Ley de Beneficios Tributarios, los proyectos ganadores podrán deducir hasta 240% del gasto en investigación e innovación de su pago de impuestos. No obstante, Sánchez enfatiza que algunas convocatorias exigen la participación de una empresa a fin de replicar modelos de países desarrollados donde la academia y el sector productivo cumplen con roles estratégicos.

Los sectores con alto potencial económico como agroindustria y biotecnología, informan desde Concytec. Foto: Andina

¿Cómo participar? Prociencia establece una serie de criterios para que cada proyecto sea evaluado por especialistas de renombre y cumplan con presentar su declaración de conflictos de interés, los cuales están publicados en su página web.

El dato: