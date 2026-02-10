El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, informó que los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong aceptaron acudir para declarar sobre sus reuniones con el presidente José Jeri, realizadas en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

A pesar de que la asistencia de los empresarios citados será voluntaria, Vergara remarcó que la comisión necesita facultades de investigación para poder obligar la asistencia de quienes se resistan a colaborar.

“Tenemos la comunicación con su personal. Nos dijeron que se iban a venir. Esperemos que así sea”, declaró a la prensa.

La Comisión de Fiscalización programó el interrogatorio a Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong para el miércoles 11 de febrero a las 2:00 p. m. en la sala 1 “Carlos Torres y Torres Lara”, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sede del Congreso.

Los empresarios chinos deberán explicar desde cuándo conocen al presidente Jerí y cuál es su función en la promoción de inversiones o concesiones con el Estado peruano.

También se les preguntará si el mandatario mostró algún interés en los negocios que ellos desarrollan y si de las reuniones surgieron documentos con compromisos asumidos, entre otras consultas adicionales.