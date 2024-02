Armando Pareja, CEO de Inca Rail, comentó a Gestión que, en términos de recuperación de mercado de turistas, el 2023 fue un año perdido por los conflictos sociales (ocurridos entre diciembre 22 y febrero 23), que hizo que el Perú saliera del circuito turístico mundial. “Prueba de ello es que el número de turistas que visitaron la ciudadela el 2023 fue 10% menor que el del año anterior y 41% menor que el 2019, año pre-pandemia”, señaló.

Incluso, enfatizó que el propio 2022 no fue un buen año para el turismo en el país, si se compara con otros países de la región, que ya habían superado los volúmenes del 2019. Sin embargo, comentó que pese a este contexto, la compañía culminó el periodo 2023 con un crecimiento de 10% más que el año anterior y anticipa un crecimiento hacia el cierre del 2024 “Fue un buen año para la compañía, debido a que logramos nuestra participación de mercado, mejorar nuestra experiencia hacia el consumidor y desarrollar nuevas líneas de negocio, como la venta de experiencias”, señaló Pareja.

La apuesta por nuevas experiencias

Para este año, la compañía se ha trazado la meta de superar el nivel de ingresos del 2019 (US$36,027,000), lo que supone un crecimiento de 70% con respecto al 2023. En total, esperan transportar cerca de 400,000 turistas. “En los últimos meses del año pasado alcanzamos los niveles prepandemia y esperamos que el mercado también lo logre este año”, dijo.

Por ello, en 2023, Inca Rail relanzó sus trenes de alta gama como el “The 360°”, el “Premium & Lounge” y el “First Class”. Además, crearon nuevas experiencias para los pasajeros, tanto a bordo de los trenes como en las salas de espera exclusivas para sus pasajeros y, para este año, van a lanzar un nuevo servicio para el primer trimestre, basadas en tecnología GPS, para que los pasajeros mejoren su comprensión de lo que están viendo en cada punto del trayecto a Machu Picchu.

“Nuestra ruta transcurre por paisajes espectaculares con nevados, selva y restos arqueológicos. Por ello, hemos hecho un gran esfuerzo para que el servicio 360° ofrezca una aplicación con la que los pasajeros puedan ver, a tiempo real, su ubicación a lo largo de la ruta, y el sistema le describa lo que está viendo”, detalló Pareja.

Para ello, el ejecutivo explicó que el sistema utiliza la tecnología de ubicación GPS, permitiendo identificar la ubicación exacta del tren. “Adicionalmente, este sistema ofrecerá un sistema de entretenimiento a bordo, con música, documentales y películas”, dijo el directivo de Inca Rail.

La compañía, que cubre las rutas ferroviarias entre la ciudad del Cusco y Machu Picchu, indicó que cualquier cambio sobre esta medida será comunicado oportunamente. (Foto: Inca Rail)

Inversión en infraestructura

Con respecto a la inversión en activos, Pareja señaló que tras la pandemia y al término del 2023, han retomado los proyectos de modernización de la flota. Según sus estados financieros al cuarto trimestre de 2023, la firma reportó una ejecución de un presupuesto superior a US$ 1.7 millones para trabajos en curso, que correspondieron principalmente a la remodelación de autovagones por aproximadamente US$ 983,000 y proyectos en operaciones por aproximadamente US$ 782,000, al 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, al ser consultado por su interés por la compra de un tren adicional en el mediano o largo plazo, Pareja explicó que permanentemente se encuentran evaluando alternativas para incrementar su flota. ”Incluso, por las características tan especiales de nuestra vía férrea, evaluamos la construcción de trenes a medida”, dijo.

Por su parte, con relación a la posibilidad de incrementar las frecuencias, señaló que las condiciones del contrato de oncesión hacen que sea muy difícil ampliar la cantidad de frecuencias. “Por ello, nos enfocamos en mejorar la experiencia de cada una de ellas”, concluyó Pareja.