En noviembre de 2025, Inca Rail, empresa de transporte ferroviario con operaciones en Cusco, informó que su accionista mayoritario, Track Investment Holdings Limited, evaluaba la transferencia de su participación en la compañía y que mantenía negociaciones avanzadas con un potencial inversionista. ¿En qué quedó ese proceso?

A través de un hecho de importancia remitido hoy a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la empresa indicó que está en marcha el proceso de transferencia del 80% de su capital social , actualmente en manos de su accionista Track Investment Holdings Limited, controlado por Carlyle Peru Fund, L.P.

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La operación, explicó Inca Rail, se origina en un acuerdo suscrito el 4 de diciembre de 2025 entre Track y RBB Andes Holdings Limited, mediante el cual se pactó la venta de un total de 21,407,814 acciones de la empresa . La transacción, subrayó la compañía, se realizará fuera de la rueda de bolsa (extrabursátil) y está sujeta al cumplimiento de condiciones previas.

La compañía ofrece distintos servicios ferroviarios para el traslado de turistas hacia el santuario histórico de Machu Picchu. Foto: Andina

Fecha para la transferencia de acciones

Según la comunicación enviada a la SMV, hoy Track presentará una orden de venta y RBB una orden de compra a Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa, entidad que actuará como intermediaria en la operación.

De acuerdo con la normativa vigente, la transferencia se concretará luego de dos días hábiles desde que se registren las órdenes ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, se prevé que la operación se cierre el próximo 21 de abril de 2026.

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La empresa indicó que, una vez finalizada la transferencia de acciones, emitirá un nuevo hecho de importancia para informar al mercado sobre la culminación del proceso.

Machu Picchu, principal destino turístico del Perú y punto final de la ruta ferroviaria operada por Inca Rail y otros operadores. Foto: Andina

¿Quien es el comprador del 80% de Inca Rail?

La adquisición del 80% de Inca Rail, operadora de trenes turísticos hacia Machu Picchu, será realizada por RBB Andes Holdings Limited, una sociedad holding que forma parte de la estructura de inversión del grupo RBB.

Este grupo cuenta con una arquitectura corporativa que incluye distintos vehículos de inversión. Entre ellos figura RBB L.P., entidad que actúa como socio general (general partner) y que participa en la estructura accionarial de RBB Salus Holdings Limited y RBB Andes Holdings Limited, ambos utilizados como sociedades tenedoras de inversiones en distintas jurisdicciones.

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RBB Salus Holdings Limited —también vinculada al mismo grupo— está constituida como una sociedad de inversión bajo las leyes de las Islas Caimán y es el vehículo que está siendo utilizado para la compra de Azzaro Trading, matriz de la empresa de seguridad Liderman en el Perú. En ese contexto, RBB Andes Holdings Limited se integra a la misma red de sociedades empleadas por el grupo para estructurar inversiones en la región.

En el caso de Inca Rail, RBB Andes se posiciona como el vehículo comprador dentro de esta estructura de inversión, vinculada a operaciones de private equity en distintos mercados.

Inca Rail, como se recuerda, fue creada en 2007 y opera servicios de transporte ferroviario turístico en el sur del país. Sus rutas conectan principalmente Ollantaytambo con Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes), atendiendo a visitantes nacionales y extranjeros que se dirigen a la ciudadela inca.

La compañía ofrece distintos niveles de servicio —desde opciones estándar hasta experiencias premium— en el tramo del Ferrocarril del Sur Oriente, siendo uno de los principales operadores privados en el transporte turístico hacia Machu Picchu.