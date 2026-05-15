Un hallazgo arqueológico, a 225 kilómetros al noroeste de Machu Picchu, en la región Cusco, acaba de revelar la existencia de un asentamiento inca conocido como T’aqrachullo o Ancocagua, que sería cuatro veces más grande que la mundialmente famosa ciudadela inca y que habría funcionado como centro político, económico y religioso hasta la conquista del Tahuantinsuyo.

Así lo dio a conocer la revista National Geographic en un artículo titulado “Dentro de la búsqueda de la ciudadela perdida de los incas”, escrita por Alejandro Muñoz, y que indica que los restos de T’aqrachullo se encuentran en una meseta que forma parte del cañón sobre el río Apurímac, según una artículo de Andina.

“Las ruinas se extienden por 17.4 hectáreas, incluyendo una zona a lo largo de la base de la meseta, lo que hace que T’aqrachullo sea aproximadamente cuatro veces más grande que Machu Picchu, situada a unos 225 kilómetros al noroeste”, detalla.

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Refiere que muchos arqueólogos visitaron la zona donde se ha descubierto T’aqrachullo durante más de 30 años, subiendo la única escalera empinada que araña la pared del acantilado desde el fondo del valle. Pero durante la mayor parte de ese tiempo, todo lo que se encontraba allí eran fragmentos de cerámica y ruinas solitarias.

Primer gran hallazgo

Entonces, una mañana de septiembre de 2022, el arqueólogo Dante Huallpayunca estaba raspando tierra dentro de un recinto de piedra cuando uno de sus asistentes, que trabajaba cerca, gritó: “¡Jefe! ¡Hemos encontrado algo!” Al principio, Huallpayunca se rió, dado que su equipo últimamente había estado bromeando sobre descubrir un tesoro. Entonces se giró y vio el característico destello dorado, rememora.

Huallpayunca se había unido recientemente a un equipo sólido que había estado excavando en el lugar desde 2019, patrocinado por el Ministerio de Cultura. Ese día, su equipo desenterró un tesoro increíble: casi 3,000 lentejuelas de oro, plata y cobre enterradas durante cientos de años.

Las mesas del laboratorio de campo del equipo apenas eran lo suficientemente grandes para contenerlos a todos. Huallpayunca quedó impresionado. “Muchos arqueólogos nunca encuentran nada parecido en toda su carrera”, dice.

Las lentejuelas fueron un hallazgo impresionante, que más tarde se determinó que fueron elaboradas a principios del siglo XVI como adornos para las prendas ceremoniales de la élite inca. Y su presencia en T’aqrachullo provocó una reevaluación dramática de la excavación, que a estas alturas ha descubierto casi 600 estructuras, entre viviendas, tumbas y santuarios religiosos, y con ellas, innumerables objetos ceremoniales más hechos de metales preciosos.

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Funciones de T’aqrachullo

Resulta que T’aqrachullo no era un lugar perdido, sino aparentemente un importante centro político, económico y religioso del Imperio Inca.

Ahora, algunos expertos apoyan cada vez más una idea aún más provocadora: que T’aqrachullo es, en realidad, una ciudad inca perdida, un bastión casi mítico que en su día se conoció como Ancocagua (no debe confundirse con una de las cumbres más altas del mundo, el Aconcagua, en los Andes de Argentina).

Fortaleza legendaria

Durante siglos, la ubicación de la ciudadela montañosa apartada permaneció esquiva. Fue descrito por cronistas de la época colonial como el lugar de uno de los templos más sagrados de los incas y de una sangrienta y dramática batalla que ayudó a acelerar la conquista española.

Si tienen razón -si T’aqrachullo es realmente la legendaria fortaleza de Ancocagua-, entonces el puesto avanzado que antes pasó por alto no solo ocupa un lugar fundamental en la historia peruana, sino que también cuenta una historia completamente nueva sobre los últimos días del Imperio Inca.

En 1990, T’aqrachullo era poco más que un pasto para ganado. Los agricultores pastoreaban a sus animales y cultivaban papas entre las ruinas. El recinto de piedra donde Huallpayunca acabaría encontrando oro se utilizó como corral de alpacas.

“Era una zona completamente abandonada, cubierta de vegetación”, dice Alicia Quirita, profesora de arqueología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

En los años siguientes, ella y una colega, Maritza Candia, fueron las primeras estudiosas en hacer un estudio de T’aqrachullo -conocido por muchos en la zona por su nombre en español: María Fortaleza- y las primeras en sospechar que había más en ese lugar discreto de lo que aparentaba.

Quirita nació no muy lejos de T’aqrachullo, que está cerca de la confluencia de tres ríos en un distrito profundamente rural llamado Suykutambo. Su educación fue tradicional. Llevaba los chales tejidos y las faldas anchas comunes entre las mujeres andinas, masticaba hojas de coca y hablaba quechua —la lengua inca— en casa con su familia.

En el colegio, sus profesores le prohibían hablar lo que ella llama “mi propio idioma” en favor del español, pero Quirita creció orgullosa de su cultura. Y su amor por la tierra de sus antepasados alimentó su deseo de dedicarse a la arqueología.

Era estudiante universitaria y vivía en Cusco cuando ella y Candia visitaron T’aqrachullo por primera vez. La pareja estaba explorando yacimientos arqueológicos no documentados de la región para su tesis, viajando principalmente en bicicleta de un lugar a otro y acampando entre las ruinas.

En su momento, todos los sitios habían sido puestos avanzados a lo largo del extraordinario sistema de caminos incas, conectados por más de 40,200 kilómetros de caminos de piedra y arena con ciudades y asentamientos tan distantes como la actual Quito, en Ecuador, y Santiago de Chile.

En T’aqrachullo, Quirita se sorprendió al descubrir, junto a artefactos incas, fragmentos de cerámica asociados a la civilización Wari, que precedió a los incas y que, en ese momento, no se creía que se extendiera tan al sur. “El material que encontramos en la superficie era fantástico”, recuerda.