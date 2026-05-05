Irán acusó este martes a Estados Unidos de poner en peligro la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz al «violar el alto el fuego» y afirmó que la continuidad de la situación «es insoportable» para Washington.

«La seguridad de la navegación y del tránsito energético ha sido puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados al violar el alto el fuego e imponer un bloqueo, aunque su mal será contenido», denunció en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Críticas al «Proyecto Libertad»

El político iraní lanzó también una advertencia contra EE.UU., que ayer inició la operación Proyecto Libertad con la movilización, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso por el estrecho de Ormuz de las embarcaciones atrapadas a raíz del bloqueo iraní.

Según Qalibaf, «una nueva ecuación» en el estrecho de Ormuz «se está consolidando» y afirmó que la continuidad de la situación actual «es insoportable para Estados Unidos».

También esta madrugada, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, criticó en la red social X las operaciones militares estadounidenses en el estrecho y denunció que los hechos «dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política».

Araqchí aconsejó a EE.UU. y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) «desconfiar» de quienes quieran «arrastrarlos de nuevo al atolladero».

LEA TAMBIÉN: La compleja tarea de limpiar el estrecho de Ormuz de minas marinas

Escalada de tensión

La tensión ha vuelto a escalar en la región a raíz de la operación estadounidense.

Una operación que, según Washington, ha permitido ya el paso por el estrecho de dos de sus buques mercantes sin sufrir ningún daño, pese a que Irán ha asegurado que su Ejército abrió fuego contra destructores de Estados Unidos.

Además, el lunes un ataque con dron lanzado desde Irán provocó «un gran incendio» en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de EAU, después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que había interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

El tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, ha sido restringido por Irán desde los primeros días de la guerra con EE.UU. e Israel, desatada el 28 de febrero.

En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona.