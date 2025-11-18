El conflicto entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Poder Judicial por la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación llegará hasta el Tribunal Constitucional (TC).

La institución que lidera Gino Ríos presentó esta mañana una demanda competencial contra el Poder Judicial por un supuesto “menoscabo de sus competencias y atribuciones” al intervenir en el proceso de suspensión contra Espinoza.

Esto, luego de que el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara a la JNJ suspender todos los procesos disciplinarios contra Espinoza con la finalidad de que retorne a su cargo como titular del Ministerio Público.

De acuerdo con el documento, el Poder Judicial habría incurrido en un uso indebido de sus facultades al ordenar la reposición provisional de Espinoza. Para la JNJ, esta medida contraviene su competencia exclusiva para nombrar, ratificar o cesar a fiscales y jueces.

“No se ha respetado el especial cuidado que deben observar los organismos jurisdiccionales al momento de realizar un control constitucional sobre las decisiones de la JNJ”, se lee en la demanda.

Además consideraron que el Noveno Juzgado Constitucional ejerció un control judicial “imprudente” y “lesivo del derecho fundamental al debido proceso”.

Finalmente, pidieron que se declare nula la resolución que repuso a Espinoza como titular del Ministerio Público.

DELIA ESPINOZA VS. TOMÁS GÁLVEZ

El último lunes, Espinoza se presentó en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima para pedir mayor celeridad en el trámite administrativo que permita su reposición como fiscal de la Nación.

A su salida de la entidad judicial, indicó que sostuvo una reunión para saber los motivos por los cuales todavía no se ha notificado oficialmente a las partes involucradas en este caso.

“Hemos venido a conversar con el juez para ver el trámite de la ejecución de la sentencia. El juez nos ha dicho que va a resolver con prontitud y que va a cursar los oficios correspondientes en el más breve plazo”, precisó.

En la víspera, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que su institución no ha recibido ninguna comunicación oficial de la JNJ.

Hasta que no exista una notificación formal, recalcó, el Ministerio Público no adoptará ninguna medida respecto a la situación de Espinoza.

