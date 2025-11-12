Delia Espinoza envió una carta al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en donde solicita que cumpla con la resolución judicial y le devuelva el cargo, así como nombrar una comisión para la transferencia y suspender las gestiones institucionales que realizan.

En el documento, Espinoza explicó que, ante la proximidad del fin del interinato, se debe suspender las funciones del cargo de fiscal de la Nación que tiene Gálvez.

“Dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima en dicho cargo”, se lee la carta.

Al respecto, Tomás Gálvez sostuvo que el pedido de Espinoza “no tiene ningún sentido” y que ella solo podrá ser repuesta cuando la Junta Nacional de Justicia lo ordene.

“Es una carta que no tiene ningún sentido. Cuando la Junta Nacional de Justicia decida su reincorpotación será reincorporada, pero con una resolución de la Fiscalía de la Nación, las cosas no son que entras a la mala, por la ventana, a la fuerza”, señaló en Canal N, visiblemente molesto.

LEA TAMBIÉN: JNJ investigará a Delia Espinoza por retraso en la reincorporación de fiscal

“Tendrá que dejar sin efecto mi designación como Fiscal de la Nación interino e incorporarla a ella como Fiscal de la Nación. En tanto y en cuanto no existe esa resolución ella no está ejerciendo función pública como Fiscal del Nación y en consecuencia no puede decir nada de lo que está diciendo en la carta. Es un despropósito, creo que es una indebida interpretación del orden jurídico”, insistió Gálvez.

Un plazo de dos días para reponerla

Cabe recordar que el juez constitucional de Lima, Juan Torres Tasso, dio un plazo de dos días a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que Espinoza sea restaurada en su cargo como titular del Ministerio Público, debido a que la entidad no obedeció una orden previa del 13 de octubre que aceptaba una medida cautelar a favor de Espinoza.

La JNJ mantuvo la suspensión de Espinoza explicando que el proceso disciplinario es por cuatro cargos y que la medida cautelar dictada solo es aplicable al cargo abierto por no reincorporar a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

En declaraciones a la prensa, Espinoza consideró que “la Junta Nacional de Justicia está siendo protegida por el Congreso” debido a que no ha continuado con las denuncias constitucionales por delitos cometidos por la JNJ a partir de la “reposición inconstitucional” de Patricia Benavides.

Espinoza explicó en una carta que, ante la proximidad del fin del interinato, se debe suspender las funciones del cargo de fiscal de la Nación que tiene Tomás Gálvez. (Foto: Andina)

Sin influencia de César Acuña

De otro lado el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, rechazó que su nombramiento haya sido influenciado por César Acuña, y calificó como una “manipulación” las declaraciones del exmiembro de la CNM, Iván Noguera.

Gálvez, aseguró que no está vinculado al caso ‘Cuellos Blancos’ y que no ha planteado desactivar los equipos especiales, sino someter a evaluación su desempeño.