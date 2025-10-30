El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ordenó el retiro de los vehículos asignados a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza.

La decisión de Gálvez se formalizó mediante un oficio breve dirigido al gerente general del Ministerio Público, en el que dispuso que los vehículos que hasta el martes 28 de octubre usaba Espinoza “se asignen al pool vehicular de la Subgerencia de Transportes, a partir del 29 de octubre de 2025”.

La medida se da pese que existe un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, basado en una evaluación de riesgo elaborada por la PNP, determinó que Espinoza debía continuar con las garantías vehiculares.

El documento precisa que “la integridad física de la magistrada debe ser salvaguardada, debido a las decisiones adoptadas cuando ejerció el cargo de fiscal de la Nación, así como al alto índice de criminalidad y la coyuntura actual del país”, informó El Buho.

JNJ vs Poder Judicial

La JNJ decidió mantener la suspensión de Espinoza, pese a la existencia de una resolución del Noveno Juzgado Constitucional de Lima que ordenó su reincorporación.

El organismo autónomo alegó que la medida judicial solo resolvía uno de los cuatro cargos disciplinarios en su contra, y que los otros tres permanecen vigentes, lo que —a su juicio— impide su retorno al Ministerio Público.