En medio de la incertidumbre generada por versiones sobre una supuesta medida cautelar que habría ordenado la reposición de la fiscal suprema Delia Espinoza, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó este viernes que el Ministerio Público no ha recibido ninguna comunicación oficial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La declaración fue realizada ante la prensa, donde Gálvez insistió en que no existe hasta el momento notificación alguna que confirme una resolución a favor de Espinoza.

“No ha llegado nada”, aseguró tras ser consultado sobre el presunto mandato de la JNJ. También señaló que desconoce “el contenido o alcance” de alguna decisión vinculada al caso.

Gálvez remarcó que el Ministerio Público no interviene en el proceso que se desarrolla ante la JNJ, por lo que no le corresponde presentar recursos ni reaccionar a información no oficial.

“Nosotros no tenemos nada que apelar. No somos parte en ese procedimiento”, explicó. Por ello, cualquier detalle sobre la medida -de existir- debe ser consultado directamente con la Junta Nacional de Justicia.

El fiscal interino reiteró que su despacho no ha recibido ningún documento por los canales formales que confirme o detalle una eventual restitución de Delia Espinoza en el cargo.

Ante la insistencia de las preguntas, Gálvez evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y se limitó a recordar que su actuación debe basarse únicamente en comunicaciones oficiales.

“No sé qué ha dicho la Junta”, declaró, reafirmando que no corresponde especular sin una resolución formal.

Sostuvo además que cualquier decisión que emita el Poder Judicial en relación con este proceso deberá ser acatada. “Se tiene que respetar al Poder Judicial”, dijo, sin dar mayores precisiones.

Hasta que no exista una notificación formal, recalcó, el Ministerio Público no adoptará ninguna medida respecto a la situación de Delia Espinoza.