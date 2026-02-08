Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte del ejército de Estados Unidos, cambió no solo el panorama geopolítico, sino también político y diplomático.

Esto se suma al caso de José Antonio Kast, quien ganó las Elecciones en Chile del 2025 debido a su discurso migratorio contra la inmigración ilegal al país sureño y las promesas de una política dura respecto a ello.

Cambio de discurso

José Tello, especialista en gestión pública y presidente del Instituto Aklla Perú, dedicado al análisis político y temas electorales, sostuvo que lo que se abre, ahora, es un escenario de expectativa para los venezolanos dentro y fuera de su país ante una posible transición política, la cual no será inmediata y tomará tiempo tras futuras elecciones democráticas.

Consideró que la captura de Maduro “resuelve una parte del problema”, lo que a su vez transformaría el discurso de algunos candidatos que han vinculado fuertemente la migración venezolana e inseguridad.

“Deja sin mucho argumento ese discurso de algunos candidatos que van justamente contra la migra venezolana y también toma el tema de la inseguridad generada por los extranjeros en el Perú”, precisó.

Sin embargo, la problemática venezolana no desaparecerá de la agenda debido a que la migración dejó de ser solo un fenómeno para convertirse en un proceso de integración familiar.

“La migración venezolana empieza en 2017 y sabemos perfectamente que en 8 años se han generado vínculos familiares, incluso en el país. Hay arraigos, negocios, vidas comunes”, añadió.

La campaña electoral, ante este escenario, deberá dar más importancia a la política exterior, señalando que Perú perdió al menos 3 años de avances en la Alianza del Pacífico por conflictos diplomáticos.

“Desde que asumió Dina Boluarte el cargo, recordemos la relación de ante Manuel López Obrador, el presidente de México en aquel momento fue de prácticamente hostilidad respecto al gobierno de Perú y eso afectó claramente luego con la llegada de Petro”, indicó.

Tello precisó que el nacionalismo exacerbado es un recurso de campaña muy usado en América del Sur y recordó el caso de un candidato colombiano que hizo proselitismo en la zona de la isla Santa Rosa con la bandera de Colombia en territorio peruano.

Temas como la soberanía y fronteras son aprovechados para discursos populistas que dicen al elector lo que quiere escuchar, incluyendo el argumento de “lo que hoy le pasa a Venezuela mañana podría pasarle al Perú o a otro país”.

“Lo que tenemos al frente es una situación en donde, particularmente, si se trata de hablar de la soberanía, me parece que deberíamos entender primero cuál es el soberano: ¿el pueblo o un gobierno cleptocrático y criminalizado?”, puntualizó.

LEA TAMBIÉN: Gobierno del Perú anuncia nuevas medidas migratorias ante captura de Nicolás Maduro

Posibles propuestas electorales

Alejandro Rospigliosi, experto en temas electorales, señaló que la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas de los electores y se le vincula con el éxodo de unos 7 millones de venezolanos en Latinoamérica.

Ante ello, el especialista precisó que esto lo que convierte la migración en un tema político actual y central en el país.

“El derecho internacional está anacrónico para los problemas como el de Venezuela, en el cual nos hemos dado cuenta que ante un dictador que está tantos años en el poder y que se ha agotado el diálogo para que pueda encontrar una solución pacífica y civilizada”, añadió.

En el marco de las elecciones de 2026, los candidatos podrían proponer medidas específicas para incentivar ese retorno, como la condonación de multas migratorias y tributarias a los venezolanos que decidan volver a su país.

Otras medidas que podrían fomentarse en el discurso electoral son organizar vuelos comunitarios y brindar ayudas logísticas y económicas para facilitar la repatriación, con énfasis en que los niños regresen a su lugar de origen.

Asimismo, respecto a la materia de relaciones diplomática, Rospigliosi respondió que el tema es de “vital importancia” y debe ser incluido en el discurso electoral.

“Debe ser materia de discusión del debate de los candidatos presidenciales, materia de discusión en el debate al Senado. El presidente de la República que vamos a elegir en abril es el que conduce las relaciones internacionales de Perú”, precisó.

El “efecto Kast” y su posible réplica en el Perú

Javier Albán, profesor de Derecho e investigador de la Universidad del Pacífico, precisó que ve probable un tipo de discurso similar al que tuvo José Antonio Kast sea parte relevante de las campañas políticas.

Esto se debe porque la inseguridad y la corrupción son los temas que más pesan en la percepción ciudadana y porque existe una asociación política previa entre migración y aumento del crimen.

​“Es un discurso que pega mucho (…) Nosotros no votamos tras leer todos los planes de gobierno. En realidad, las personas en política, nuestras preferencias, funcionan de forma similar en varias cosas a algo como el fútbol, tiene que ver con nuestro lado más emocional”, añadió.

En consecuencia, Albán consideró que un candidato en Perú podría utilizar un discurso similar al de Kast, explotando la conexión emocional entre miedo a la delincuencia y rechazo a la migración irregular.

“Si la gente cree este discurso, y normalmente es un discurso con el que se pueden identificar y que pueden creer de las formas, entonces sí puede ser una de las cosas que use uno de los candidatos que al final despegue”, indicó.

SOBRE EL AUTOR Daniel Seclen Parraguez Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.